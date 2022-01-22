IMF：中国清零政策已成负担影响中国及全球复苏

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，中国在控制新冠疫情时采取的"清零"政策最初虽成功，但现在它呈现的风险已大过好处。专家称：中国力求严格清零恐更难走出疫情。

广告 继续浏览后续

格奥尔基耶娃以视频方式出席达沃斯世界经济论坛（World Economic Forum，WEF）时，接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）访问。她表示，(中国）的"清零"政策越来越像是一个负担，影响中国自身及全球经济复苏。

格奥尔基耶娃称，预期国家政府会推出进一步的措施，因"大流行政策"在整个2022年仍是中国和世界其他地区的首要经济政策。

格奥尔基耶娃表示，中国的"清零"政策在一段时间确实遏制住中国的疫情，但随着更具传染力的变种病毒奥密克（Omicron）出现，这些措施不易收效。

格奥尔基耶娃呼吁所有国家进行检视，找出应对疫情最好的方法。她表示，需要实施的限制对于经济来说是更大的负担，不仅对中国，对中国作为世界其他地方的供货来源，都有更大的风险。

另据中央社报道，中国对新冠疫情实施彻底的"零容忍"策略，好让确诊数字保持低落及经济维持运作；但矛盾的是，这个策略恐怕也会让中国更难走出疫情。

美联社报导，多数专家表示，新冠病毒不会在地球消失；他们认为，如果有足够多人透过感染或接种疫苗免疫，这个疾病最后可能会像流感一样，成为不断出现，却能够应付的威胁。

美国和英国等国家，对Omicron变异株疫情爆发实施相对宽松的限制。

不过，2周后就要举行北京冬季奥运、届时将成为国际瞩目焦点的中国，现在却见不到相同趋势。

中共在整个疫情期间的做法，是尝试找出并隔离每一个染疫者。这大致上让当地医院免于负荷过重，也使中国抵挡住许多国家被死亡人数淹没的情况。

然而，这种毫无妥协的抗疫方式，意味大多数中国人从未暴露在新冠病毒下。同一时间，中国最广泛施打的科兴和国药疫苗，效力却被打上问号。

一些最新研究暗示，中国的国产疫苗即使接种了3剂，对Omicron的防护力仍远低于接种西方生产的疫苗追加剂。

以上种种因素相加，可能让中国要努力走出疫情变得更困难。专家指出，一个拥有14亿人口的国家若要松绑防疫限制，即便疫苗覆盖率已高，恐怕仍会面临像新加坡或澳洲那样的染疫人数暴增。

印度科学教育与研究学院免疫学家贝尔（Vineeta Bal）指出，中国由于大多数人没接触过病毒，导致缺乏混合免疫力，而这种免疫力照理说比只有接种疫苗防护力更强，因此中国更可能出现疫情大爆发。

中国下去严格防疫策略，各城市居民上超市、进办公室，甚至进入首都北京，都必须用政府监视的应用程式（app）扫码出示是否染疫。但距离冬奥开幕仅剩数周，Omircon正在考验这种做法，因南方的广东省和北京都有疫情爆发。

中共今年秋天将召开重要的20大，届时习近平预料将获指派连任党领导人、展开第3任期，因此中国短期内不太可能大幅松绑防疫政策。

香港中文大学中国政治领导方式专家林和立指出："如果（中国）新增确诊数字开始飆升到高水平，将使他（习近平）的领导力留下负面印象。"