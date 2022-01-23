世卫官员称欧洲可能正迈向新冠大流行的最后阶段

世卫欧洲区域主任克鲁格周日表示，奥密克戎变种病毒已经将新冠疫情大流行推进到一个新阶段，并可能结束在欧洲的大流行。美国白宫健康危机顾问福奇预计美国的情况可能会“好转”。

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克鲁格向法新社表示，欧洲正步向大流行最后阶段的说法或许是可信的。不过，他也同时呼吁谨慎行事，警惕病毒再次变异。

世卫欧洲区主任克鲁格说，到3月时，Omicron可能导致欧洲60%人口受到感染，一旦目前确诊数字激增的情况消退，将会有几周至几个月的全球免疫，主要由于民众在接种疫苗或确诊后，获得免疫力，虽然病毒可能在年底前捲土重来，但不一定再是大流行。

美国白宫健康危机顾问安东尼·福奇周日以同样谨慎的乐观态度判断，预计美国的情况可能会“好转”。

福奇表示，新冠病毒新增确诊在美国部分地区下降，情况看起来不错，预料大多数州份由Omicron变种病毒引发的病例激增情况，将在2月中旬达到顶峰。

福奇接受美国广播公司访问时说，最近美国东北部和中西部等地的感染率开始急剧下降，预计南部和西部各州，很快也会下降，部分取决于疫苗接种率，虽然不应该过于自信，但现在看起来正朝正确方向发展。

福奇并谈到将来与病毒共存的长期计划，指最好的情况是将病毒控制在一个较低水平，虽然不能够完全消除，但可以使病毒基本融入民众已经学会容忍的一般呼吸道感染。他希望，将来的变种病毒不会扰乱社会，或者造成广泛严重后果的恐惧。