俄罗斯虎视眈眈 德国请不要支吾

2022 年 1 月 12 日，俄罗斯 T-72B3 坦克在俄罗斯南部罗斯托夫地区的卡达莫夫斯基射击场参加演习。目前，十万俄罗斯军队驻扎在乌克兰附近，西方担心俄军随时会侵入乌克兰。

乌克兰危机正在考验着大西洋两岸以及欧盟内部是否真正团结，面对在乌国边境陈兵十万的俄罗斯，是一如日前所声明的那样，只要俄罗斯越境就遭致欧美强烈反击，还是试图寻求另外的路径，甚至幻想与俄罗斯妥协，德国政府近日流露的暧昧立场引发批评。

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德国联合政府在如何对待俄罗斯问题上出现了令人尴尬的不协调，而一名高级将领的声明更激起乌克兰的愤怒，朔尔茨政府这个星期天正在遭受着对俄罗斯重申强硬立场的巨大压力。

这是柏林本可以避免的一个插曲：德国海军司令宣称俄罗斯可能入侵乌克兰的想法是“无能”的想法，并认为普京“应该受到尊重”，此番表态引发了轩然大波。

尽管这位军人周六晚上被迫在印度发表前述言论24小时候迅即辞职，基辅的情绪愤怒到极点。再加上一再拒绝向乌克兰提供武器也助长了愤怒的火焰。对基辅而言，柏林的立场形同鼓励普京攻击乌克兰。

在支持乌克兰预防俄罗斯入侵一事上，美国、英国以及巴尔半岛国家态度明确，他们宣布向乌克兰这一前苏联国家快速运送武器。但是，自第二次世界大战以来对一切军事投入都持保留态度的德国，认为向乌克兰运送武器会加剧紧张局势。

朔尔茨周日再次向俄罗斯发出警告，一旦入侵乌克兰或针对乌克兰发动的一切军事行动，俄国将会付出“很高的代价”。不过，朔尔茨仍然很谨慎，他同时呼吁在审查可能的对俄制裁以及可能会对德国产生的“后果”时要有“智慧”。

在与绿党和自由主义者组成联合政府一个半月后，社会民主党总理朔尔茨开始因其外交含糊不清而受到批评。德国镜报批评说，德国的暧昧态度对西方的整体战略是很危险的。

俄罗斯虎视眈眈，美俄下周继续谈判前景不明，欧美团结此时比任何时候都要重要。为了面对莫斯科显示西方团结，美国国务卿布林肯周日表示，他对德国面对俄罗斯的坚定意志不存在丝毫怀疑。

不过，现在对朔尔茨的批评越来越多，美国智库德国马歇尔基金 (GMF) 柏林办事处的专家乌尔里希·斯佩克 (Ulrich Speck) 在推特上谴责说：“直到现在，总理都坚持对俄罗斯危机采取最低限度的计划。”他埋怨朔尔茨只“发表不痛不痒的声明”。

德国联盟政府内部也暴露出不协调的声音。欧洲外交关系委员会 智库 ECFR 柏林办事处的研究员 Jana Puglierin在本周发表的一份备忘录中写道：“现在谁来决定对俄罗斯的政策方向？是由社民党领导的总理府还是绿党领导的外交部？”

绿党出身的外交部长贝尔伯克上周在基辅表示，德国为了乌克兰的安全，不惜一切，甚至包括承担经济后果。

但是，社民党在德俄天然气工程北溪二号的暧昧态度无助于澄清德国的对俄立场。一月中旬，社民党出身的国防部长还称，乌克兰危机不应影响北溪一号计划正常实施。但社民党内部也存在反对的声音，结果，观察人士注意到：“内部声音不和谐，给人的印象是柏林缺乏领导力”。

朔尔茨本人其实也在有意无意培植暧昧状态，北溪二号曾在他口中被描述为一个“私人计划”，不过，他最近予以澄清，他将坚定地执行今年夏天签署的德美天然气管道协议，该协议规定，如果俄罗斯“将能源用作武器或对‘乌克兰’采取新的侵略行动”，德国将实施制裁。

德国最新出版的『时代周刊』指出，对于许多社民党官员来说，“俄罗斯这个词，激活了一种怀旧情绪”，前总理勃兰特 1970 年代发起的与莫斯科和解的“东方政治”，总是被视为是一种通过对话获得民主进步的可能性。

保守党出身的默克尔在其执政的 16 年里也是一直小心翼翼地保持与俄罗斯的联系，试图将地缘政治争端与两国之间的经济利益分开。

来自欧洲东部的 73 位安全政策专家在本月发表于《时代周刊》的一封公开信中说，德国“在过去的 30 年里虽然批判地看待克里姆林宫的行动，但基本上是不活跃的”。他们认为德国必须“纠正”对俄罗斯的特殊待遇，现在，“德国必须采取行动了”。