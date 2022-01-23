冬奥会临近：北京新规买退烧药要核酸检测

北京疫情防控工作发布会周日下午通报，北京市新增9例确诊病例，为应对严峻的疫情，北京新规定过去14天内及周一开始，购买退烧及止咳等4类药物，必须72小时内进行一次核酸检测。北京市丰台区列为防控重点地区，暂停群聚性活动。北京冬奥：39入境"涉奥人员"新冠检测呈阳性。

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央视新闻微博报导，北京疫情防控工作发布会周日下午通报，北京市22日下午4时至23日下午4时新增9例确诊病例。

北京市并发布新规：过去14天内及周一起购买退烧、止咳、抗感染、治疗咽乾咽痛的4类药物，必须在72小时内进行一次核酸检测。应用程式"北京健康宝"将透过核酸检测数据库进行比对，未能按时进行检测者，将有视窗弹出提示，可能会影响出行和日常生活。

另外，北京市丰台区列为防控重点地区，暂停群聚性活动。丰台区副区长薄澜通报，丰台区新增两例确诊病例和3例无症状感染，患者均已转入定点医院。丰台区启动全区核酸检测，开设1073个采样点，共派出超过万医护及服务人员，计划周一完成采样。

北京市丰台区疫情扩散至2省3地，山东省济南市2例本土确诊病例，山东省聊城市有1例无症状感染者，山西省大同市发现1例核酸阳性病例。

北京市政府新闻发言人徐和建在新闻发布会上表示，当前北京市疫情严峻复杂，为防止风险外溢，在风险区域的人原则上不出京。

另据报道，北京冬奥组委周日通报，机场入境参加奥运会人员中，已有39人的新冠COVID-19病毒复检出阳性，他们是属于运动员和随队官员之外的"其他利益相关方"。目前闭环管理内的核酸检测次数已超过33万次。