国际人权日失踪的唐吉田律师已被秘密羁押45天

唐吉田律师与他在日本重病昏迷多日的女儿

就在北京举办冬奥会的前夕，最初由唐吉田，王成以及 江天勇等律师创设的中国人权律师团公布了2021年中国十大人权案件，而唐吉田本人则在2021年12月10日前往欧盟组织的一次有关世界人权日的活动中失踪至今。

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中国人权律师团公布的2021年中国十大人权案件分别为：打压人权律师和律师事务所系列事件；杨绍政煽动颠覆国家政权案；宋庚一、李田田因言论被迫害事件；黄雪琴、王建兵煽动颠覆国家政权案；四、杨绍政煽动颠覆国家政权案；郭飞雄、唐吉田被禁止出境并被强迫失踪事件；“恶俗维基”之牛腾宇、肖彦锐等“恶势力”犯罪集团案；持续而遍布全国的宗教高压政策与宗教迫害；王爱忠寻衅滋事案；香港人权律师受打压、司法独立性受挫系列事件以及公民运动实践者张宝成案。

中国人权律师团就郭飞雄，唐吉田事件评论说，近年来，中国当局动辄以所谓的“危害国家安全”为名限制公民出境。而郭飞雄、唐吉田二人的遭遇尤为特殊，两人均是与亲人面临生离死别的情况下急需出国照顾危重病人，一个是夫妻之义，一个是父女之情，竟遭强权如此挟持。人生之惨痛，人道之不存，于此为甚，中国异议人士之基本人权被强权如此蹂躏，实属举世罕见。

郭飞雄的妻子张青日前在美国病逝，至死未能与丈夫见上最后一面，而唐吉田的女儿也可能步其后尘。去年4月，唐吉田的女儿在日本患重病，至今生命垂危。唐吉田曾经试图出境前往东京，但却在机场遭到拦截，有关部门反复刁难，在去年12月10国际人权日前夕，唐吉田突然失踪，至今杳无消息。而他的女儿却仍然命悬一线。