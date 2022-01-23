美国反对立即启动制裁俄罗斯 并称对德国"毫不怀疑"

美国国务卿布林肯周日表示，反对立即启动对俄罗斯实施经济制裁，并称此举将削弱西方国家阻吓俄罗斯意图入侵乌克兰的能力。布林肯并称，在乌克兰问题上，他"毫不怀疑"德国与北约的立场一致。"

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路透社报导，俄罗斯在乌克兰边界部署重兵，西方国家担忧俄国恐挥军入侵，美欧威胁：如果俄罗斯入侵乌克兰，西方国家将实施对俄罗斯经济影响深远的制裁措施。

布林肯周日接受CNN访问时表示："经济制裁的目的就是要吓阻俄罗斯的入侵，而如果现在就启动制裁，将丧失吓阻的作用"。布林肯重申，如果俄罗斯军队再度入侵乌克兰，将会导致严重的后果。

乌克兰总统泽连斯基上周接受华盛顿邮报采访时表示，他赞成立即对俄罗斯实施制裁；美国共和党一些议员也赞成立即制裁俄罗斯。

另外，德国政府因拒绝向乌克兰运送武器而受到批评，布林肯周日在采访中表示，他完全信任德国面对俄罗斯的立场和决心。布林肯并提到周四与德国总理舒尔茨的会面称，他"毫不怀疑"德国与北约的立场一致。"布林肯并表示，“根据我与我们的欧洲盟友和合作伙伴进行的多次磋商，我完全相信，如果俄罗斯袭击乌克兰，我们将会一致地做出回应。"

德国海军首长薛恩巴赫日前发表亲莫斯科言论，触怒乌克兰当局，也引发外界对德国在乌克兰危机中的观望态度不满。薛恩巴赫表示，他认为俄罗斯意图入侵乌克兰的想法是"子虚乌有"，并称俄国总统普京值得被尊重。虽然薛恩巴赫周六晚请辞，但刚刚上台的德国新政府面临对俄罗斯展现强硬态度的压力。