全港公务员明起将安排尽量在家工作 七所大学转网课

因应疫情爆发，港府宣布，由明(25日)天起推行特别上班新安排，在大致维持基本公共服务和不影响抗疫工作前提下，减少办公地点同一时间的员工数目，包括安排部分雇员轮流回办公处所，尽可能在家工作。港府又呼吁雇主仿效港府此举，以大幅减少社区人流和社交接触。全港八所资助大学中，有六间昨已率先宣布，由今日起停止面授课堂，改为网上授课，直至2月上旬的新春假期后再行检讨和公布；当中半数大学更让绝大部分教职员留家工作。

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港府今早公布，政策局和部门按其运作需要推行特别上班新安排明日起开始，结束日期会由港府按疫情发展适时检视。发言人表示，新安排或会令公共服务受影响，如因此对市民造成不便，希望市民理解。 另外，全港八所资助大学中，有六间宣布，由今(24日)日起停止面授课堂，改为网上授课，直至2月上旬的新春假期后再行检讨。至于岭南大学则由学生自行选择上面授课堂或实时网课。

全港中、小学最迟昨日已转为网上授课，由今天起与之看齐的大学包括香港大学、中文大学、科技大学、理工大学、浸会大学及教育大学，而岭南大学则采取面授和网课的混合模式。至于城市大学则未有公布。上课安排有变的大学，一般把新安排延续至本月底，接着便是农历年假，故此，若新安排不延长，受影响的只是一个星期的实体课。

除中大外，各所转为网上授课的大学均补充，涉及实验室、实习等必须面授的课堂，将会另有安排。而岭大发给学生的电邮指出，若2月7日真的可以恢复面授课堂，40人或以上的课堂，学生只可隔周出席面授课堂。

教职员方面，至少四所大学订明，今天起，除提供保安等提供必要服务的员工外，所有雇员可在家工作，为期一至两周。这包括中大、科大、科大及教大。岭大和理工大学均呼吁在爆发疫情的葵涌邨居住的师生在家工作或学习，避免外出，直至政府另行通知。