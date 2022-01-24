冬奥期间 北京、河北减排 管制重污染企业、车辆

中国生态环境部发言人刘友宾23日表示，为了营造良好的北京冬奥办赛环境，北京、河北等省市政府能在冬奥举办期间采取必要行政手段，对污染严重、排放量大、经济影响相对较小的企业和车辆采取临时性管控。

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北京冬奥将于2月4日至20日登场。封面新闻报导，刘友宾在生态环境部今年首场例行记者会上表示，北京、河北等省市以人大立法等方式，授权地方政府可以在冬奥会筹备和举办期间依法依规采取必要行政手段，对污染严重、排放量大、经济影响相对较小的企业和车辆采取临时性管控措施。

他说，当预测到有可能出现重污染天气时，各地将依据“大气污染防治法”有关规定，及时启动重污染天气应急预案，根据预警等级在实施绩效分级的基础上，对不同的排放源采取差异化的减排措施，以有效降低污染物排放强度。

刘友宾强调，北京冬奥会期间的各项减排措施要做到精准、科学，并做好资讯公开，尽量减少对经济社会运行的影响，尤其是涉及到民生、能源供应、居民取暖、疫情防控等运行，要予以充分保障。

他还提到，以北京为例，从2013年到2021年，北京市PM2.5的浓度已经从89.5微克/立方米下降到了33微克/立方米，重污染天数已经从当初的58天下降到了8天，环境空气质量持续改善，人民群众的环境获得感显著增强。