恒大集团发表声明：恳请各境外债权人给予更多时间

1月24日，恒大集团就境外债相关事宜发表声明称，正会同相关顾问机构，以积极的态度与境外债权人持续进行沟通与对话。恒大集团董事会及风险化解委员会恳请各境外债权人给予更多时间，呼吁各境外债权人共同确保各利益相关方权利不受到极大损害，不采取任何激进的法律行动。

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恒大集团在周一发表声明称，“集团董事会及风险化解委员会以一贯负责任的态度，恳请各境外债权人给予我方更多时间，支持我方充分考虑各类不确定性和风险，为形成一个对各方利益都有保障的债务风险化解方案而共同努力。”去年8月恒大集团被曝出债务危机以来，受到各方债权人追讨。

据《华尔街日报》报导，在大约3000亿美元的负债中，恒大有大约200亿美元的国际未偿债务，该集团自去年夏天以来一直在努力履行其财务义务，并被所有全球三大信用评级公司视为违约。其债券现在的交易价格远远低于面值。

1月21日早间，恒大集团发布公告，表示公司风险化解委员会正在积极研究解决方案并与债权人进行沟通。风险化解委员会提出，恒大集团将增加聘请中介机构，包括中国国际金融股份有限公司、中银国际亚洲有限公司作为财务顾问，中伦律师事务所有限法律责任合伙作为法律顾问，协助公司开展债务风险化解工作，跟进债权人诉求，依法公平处理债务问题。

1月24日晚间，恒大集团再次就境外债相关事宜给出态度。声明称，“集团正会同相关顾问机构，以积极的态度与境外债权人持续进行沟通与对话。当前，集团已向境外债权人明确表态，董事会、风险化解委员会及集团上下正不遗余力地评估经营情况、稳定生产运营、保障资金周转，集各方之力共同制定一个全面、细致、有效的债务重组计划，以保障各方合法权利。相关工作推进情况已于2021年12月至2022年1月期间，由集团通过公告形式陆续予以披露。”

声明称：“期间，集团与相关各方进行了深入探讨，在推动探索风险化解工作实施路径方面取得了一定进展。本集团也意识到，由于集团规模庞大、业务繁多、利益相关方众多，面临的情况将日趋复杂，这需要与各方进一步研讨和推演各种可能性与实施路径，全面评估和衡量各种潜在方案，为开展下一步更深入的沟通夯实基础。集团董事会及风险化解委员会以一贯负责任的态度，恳请各境外债权人给予更多时间，支持公司充分考虑各类不确定性和风险，为形成一个对各方利益都有保障的债务风险化解方案而共同努力。”

恒大方面表示，“集团期待与各境外债权人的进一步对话与沟通，呼吁各境外债权人共同确保各利益相关方权利不受到极大损害，不采取任何激进的法律行动，对当前来之不易的稳定局面形成冲击。”