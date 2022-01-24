新风：几乎全体立法会议员联署 随北京批欧洲议会干预香港事务

中国和香港政府日后多了一个反击外国批评和捍卫路线的机制，就是经北京改革的立法会。在中港政府及相关部门发表声明谴责欧洲议会通过《关于香港侵犯基本自由》决议案后，90名立法会议员中的88人亦联署声明，发表同样意见，「强烈谴责」欧洲议会干预香港事务及中国内政。情况一如中国的人民代表大会或其常委会在有需要时发表声明支持中国政府的做法。

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这是新一届立法会宣誓并正式运作后第一份联署声明，但在议员当选后的候任期间，89人已联署，全力支持警方国家安全处以涉嫌「串谋发布煽动刊物罪」拘捕《立场新闻》多名高层，称新闻工作不是逃避法律责任的挡箭牌。议员又要求警方深入调查《立场》的资金来源及用途。声明认为，香港的新闻自由依法受到保障，只要新闻工作者和新闻机构遵守香港法律，他们的工作不受影响。在两次联署中，被视为「非建制」的前民主党成员狄志远均没有联署；而在第二次联署，没有联署的，还加上自称因工作而来不及细看的律师议员江玉欢；狄、江二人其后自行撰写声明。

欧洲议会在当地时间周四(20日)通过决议后，中国驻欧盟使团、中国外交部及其驻港专员公署、香港政府、「两办」(国务院港澳事务办法和中央政府驻港联络办公室的俗称)等六个官方机构的发言人随即于香港时间21日发表声明，批评欧洲议会通过决议。

立法会其后于翌日发表联署声明，调子与中国官方雷同。在短短三段的声明中，议员们「强烈谴责」欧洲议会的做法，指议会无视《港区国安法》保障港人安全、权利和自由的「事实」，一而再地以自由人权为幌子干涉香港事务，并为「反中乱港分子」撑腰。香港联署议员敦促「欧洲议会的政客」停止这些政治表演。

另外，《人民日报》海外版今(24日)早发表评论员文章，指欧洲议会通过决议是伪善，指「香港越好，欧洲一些政客越着急」，是因为他们站在香港利益对立面。评论称，中欧合作发展是大势所趋，香港的繁荣稳定也关系到超过2300家欧盟在港企业和35万在港欧盟公民的利益。评论强调，香港事务不容外部势力干预，敦促欧洲议会改一改充当「民主教师爷」的老毛病。

欧洲议会20日通过的决议，强烈谴责香港人权状况恶化，并对「完善」选举制度及大搜捕民主派「表示遗憾」，认为香港「一国两制」濒临崩溃。决议又敦促北京废除《港区国安法》，要求港府释放政治犯；决议呼吁欧盟制裁损害人权的香港特首林郑月娥等中港官员及企业，抵制北京冬奥，并检讨香港的世贸地位。中方对此强烈反对。