湖南敢言教师李田田曾被精神病 如今为尊严离开家乡

湖南教师李田田，曾因声援质疑南京大屠杀数据的教师宋庚一，被湘西永顺县当局以“精神病”为由将其送入精神病院折磨。李田田在大量网友声援下，被转入普通医院，其后获释回家。近日，李田田在微信公众号发文称将离开家乡湘西，只为“有尊严的活着”。李田田发文后，其微信公众号被封禁，而转发其文章的几个微信公号的文章也被微信平台删除。

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1月23日，李田田在微信公众号“山田诗花”发表文章《写给家乡：离开是为了有尊严地活着！》文章开头就写道：我已经离开了湘西，离开了那座我生活了27年的小县城。我与爱人拖着几袋行李、一箱书籍、还有身心俱疲的灵魂，在异常寒冷的冬季、在阖家团圆之际，踏上了“背井离乡”之旅 ……

她称，自己选择离开其实是“逃难”。

李田田在文章中表示，其实从 2019 年的新闻事件起，“我就已成为家乡的‘异类’，一个人孤独地生活在湘西大地，凭着对教育的热爱和对文学的追求苦苦支撑着自己的理想！多少次孤独到绝望，多少次又绝望到坚强！白天，我是那群留守儿童的‘妈妈’，尽最大责任做到‘师者无悔’；夜晚，我是文字的精灵，洗剂和刷新着自己的灵魂。”

2019年10月，李田田曾在网上发表题为《一群正在被毁掉的乡村孩子》文章，其中反映基层学校检查过多、教师负担过大，批判基层“形式主义”。此后，她被永顺县官方约谈，直到湘西自治州委、州政府介入调查并承诺整顿，事件才告一段落。

李田田在文章中说，“选择离开家乡，不是我背叛了家乡，而是家乡‘背弃’了我，不管是出于‘公义’还是‘亲情’。”

另据《财新网》等媒体稍早报导，去年12月，怀有身孕的李田田反映遭到永顺县教体局和公安局多个部门上门谈话，要求她针对微博言论在相关材料上“签字认错”，并被“强行”送往精神病院接受治疗。

李田田的好友透露，“被精神病”可能与她在微博上谈论曾任教上海震旦职业学院的宋庚一事件有关。

去年12月，上海震旦职业学院女教师宋庚一在讲课中质疑南京大屠杀遇难者数据，她认为缺乏史料支撑，并希望学生以严谨的学术态度，对遇害者的身份进行核实和记录。但被学生举报，最终校方决定开除教师宋庚一。宋庚一上课的原版完整视频随后流出，网友们发现举报视频被人剪接移花接木、掐头去尾、断章取义，并谴责“这种卑劣行径是文革幽灵再现，是仇恨教育下的灵魂扭曲”。李田田就此在微博发文声援教师宋庚一，并谴责告密及断章取义，她“为这群乌合之众的学生感到悲哀”。

2021年12月17日，李田田发帖称：“再次为宋老师声援，不想做沉默的大多数。作为同行，认为她的讲课没有丝毫问题，有问题的是她的学生、开除她的学校、官方的报道、以及沉默的知识分子。”

她说，“结合宋老师前后的教学语境，她在课堂上的言行并没有煽动与挑衅，也没有反对、抹杀南京大屠杀的暴行。她只是提出了自己的观点，尊重人，尊重生命，尊重逝者，这有错吗？”

李田田因上述言论旋即遭到当局威胁，她给友人发出信息：“昨天被永顺县教育局和公安局登门威胁，现在又被教育局和医院的人登门威胁，以精神有问题为由，要求我住院打针治疗，否则将开除和抓捕。我拒绝去，他们说明早就开除我。我说即使开除，我也不去。他们说，那就要公安局的人逮捕我! 我已经被逼得走投无路，向社会求助。如果我死了，那就是一尸两命吧!”

12月20日网上流传着李田田未婚夫王先生的一段音频，他说李田田已被关进湖南省湘西州精神病院。他们说她被诊断精神病，被隔离起来。他绝不相信她有精神病，他要进医院探视，他们不让他进去，只让她母亲进去。后来她母亲也被拉去派出所问话了。王先生说：“这是我俩的孩子，我们本来准备要结婚的。”

李田田遭地方政府强制送精神病院一事当时引起广泛关注，在外界强大压力下，李田田之后被释放回家。

李田田在最新的文章中感叹称：“无论是2019年的新闻事件还是最近的事，至始至终，家乡都没有一个人肯站出来为我说话。即使是个别朋友微信里发来消息，也不过是提醒我：‘你已经不适合在这里做老师了！’就连亲人，有的也变相出卖了我，有的认为我是家族的罪人，有的迫不及待地自我撇清 …… 我理解他们的苦衷：即使你们跟我断绝关系、划清了界限，我也不会怨恨你们！见识了人性肮脏灰暗的一面，我又岂在乎那点‘冰凉’！我现在唯一拥有的，就是信仰与爱情。”

李田田发文后，其微信公众号就被封禁，而多个微信公众号转载李田田的上述文章也被删除。

今年27岁的李田田毕业于湖南第一师范学院，因性情纯朴，教学独特，被学生称为“仙女老师”；她自15岁开始写诗。有组诗被《诗刊》头条重推，在湖南省级刊物发表过小说童话，因写了一篇反形式主义的文章，引起社会广泛关注。