澳总理微信公众号被莫名易主，澳朝野指责中国干涉民主

澳大利亚多家媒体周一报道，政府总理莫里森的在中国社交媒体微信平台的官方公众号被盗用，改名“澳华新生活”，意在“为澳洲华侨提供生活资讯”。澳洲执政党称自去年7月起，澳方就已经无法登陆此账号。执政党参议员帕特森接受当地媒体采访时，指责中国政府关闭澳大利亚总理莫里森账号的做法，是外国势力干预澳洲民主的行为。

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据路透社及法新社发自悉尼的报道，澳大利亚总理莫里森理应继续运作的公众号今年1月改头换面，莫林森头像图片被替换，目前显示的账号所有者是“福州985信息科技有限公司”。更名后的账号注册日期为2021年10月28日。但账号下内容仍包含莫里森2019年2月1日开通账号的首次贴文，表示很高兴开通微信公众号。

法新社周一联系微信运营集团，但腾讯尚没有接受就此发表评论。

莫林森2019年在澳洲大选背景下开设微信账号，希望借此与澳洲人数众多的华裔社团沟通。当时，曾有记者问他是否担心其账号会遭遇中国政府的言论审查。莫里森当时回应说，他尚未面对这种情况。但2020年12月，莫里森账号下一则关于对澳大利亚军人战争罪行指控调查，并批评中国外交部发言人赵立坚无端指责的贴文曾被微信平台删除。

据“每日电讯报”消息，负责莫林森微信公众号运作的团队自去年7月起就已经无法进入其账号。

路透社引述了解情况但不愿透露姓名的官员指出，鉴于澳洲今年5月举行新一轮大选，2月1日将是华人新年，莫林森团队曾多次就无法登陆账号，与腾讯联系，但都未有进展。最后一次尝试是今年1月10日。

与莫林森同属执政党的参议员帕特森也是澳大利亚国会情报与安全联席委员会主席。他周一接受当地媒体采访时表示，中国政府关闭澳大利亚总理账号的做法，是一次外国势力干预民主的行动。

据介绍，鉴于中澳两国近年来不断紧张的双边关系，澳洲朝野两大党都在微信平台开设账号。目前，在野党领导人的微信账号尚在运作。

拥有不少华裔选民的医院廖婵娥周一下午发表声明，呼吁抵制微信，直到该平台对相关事件做出解释。