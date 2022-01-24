香港连日新增逾百宗Omicron 公屋传播致爆疫 专家料控疫要两、三个月

九龙东出现粗言秽语责骂特首林郑月娥的大字报，小图为她与高官视察葵涌村，她在邨内同遭指骂。2022年1月24日

香港昨日新增140宗武汉肺炎感染个案，创第五波疫情新高，亦是连续第二天单日新增超过一百宗感染变种病毒病例，是次感染Omicron个案成几何级数上升，与源头在全港人口最多的公共屋邨蔓延有关，该屋邨在十天内已传染173人，当局实行将六幢楼宇「封楼」，但仍未截断病毒。政府专家袁国勇预料，这一波疫情要两、三个月才会受控。新春假期后放宽防疫限制无望，不少消费性行业忧虑，2月初的新春假期过后，会出现结业潮，尤其是餐饮业。

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牵涉到特首林郑月娥政绩前途的抗疫工作昨日终于因为被指「封楼」措施不当而触发民怨。昨(23日)在九龙东的观塘地铁站外，有人以涂鸦方式在铁板写上粗言秽语骂她；而有楼被封的公共屋邨「葵涌邨」，因既有居民被「遗漏」检测，亦有两幢楼宇的垃圾没人收集以致卫生情况堪虞，当林郑月娥昨午联同相关局长到该邨外围视察时，有居民由住所叫骂：「唔使做骚啦(别作秀)！」、「返去啦！疫区好危险㗎!」等。这是林郑月娥首次因疫情被围封居民当面叫骂。她事后未有回应传媒提问，但透过特首办公室发稿介绍当局所做工作，包括已为葵涌邨疫情动员十多个部门逾1800名人员，日后会因应情况加派人手，减少居民的不便和焦虑。

触发今次在公屋爆发疫情的，是因为一名在检疫酒店交叉感染Omicron变种病毒的巴基斯坦籍妇人回家后感染其丈夫，其夫本月13日到葵涌邨逸葵楼垃圾房拾荒，他其后传染了一名与他接触的清洁工人，卫生防护中心总监徐乐坚根据染疫人士分布推断，有机会是职员在不同楼层工作时传染给住户，再由感染的住户将病毒沾在升降机按钮等公众地方，引发该幢楼超级传播，连访客也「中招」。到了21日，该楼累计有20人染疫，当局随即当晚围封逸葵楼五天；但翌(22号)日的确诊和初诊个案已增至105宗，增幅近五倍，当局遂另外围封四幢楼宇一天，而映葵楼则要围封五天强检。及至昨(23日)天，该邨感染个案仍在增加，累计有173人受感染。

逾百初阳 扩及医院、老人院舍、政府部门

事实上，逸葵楼的传染已扩及邨外，全港昨天新增的125宗本地感染个案中，104人为葵涌邨居民，另21人在不同地区。陈肇始说，当中涉及医院和安老院舍员工，情况极之令人关注，估计涉及葵涌邨的个案将陆续浮现，而当局现正调查邻近葵涌邨的另一公屋「大窝口邨」的富强楼源头不明个案是否与葵涌邨有关。另外，昨日的初步阳性个案亦超过一百宗，加上昨日社区有四宗源头不明个案，目前要聚焦截断社区传播链，呼吁市民减少外出。到了晚上，当局对富强楼实行围封强检措施。

葵涌邨是全港居住人口最多的公共屋邨，共有16座住宅楼宇，合计13742个单位，2016年人口统计时，住有38674人。

面对第五波疫情肆虐，政府专家顾问、香港大学微生物学系讲座教授袁国勇昨接受电视访问时表示，确诊个案正以几何级数上升，预计本港七至十四日后将有更多确诊病例，属「爬升」阶段、加上社区分别有Omicron和Delta两条传播链，相信如要控制疫情，可能要两至三个月时间。 他透露，他20日晚上与卫生防护中心人员视察葵涌邨时，已认为逸葵楼需要进行家居检疫，但政府表示办不到，只能先为居民进行强制检测，翌日才「封楼」。另外，他又曾要求港府加派逾一千人参与追踪个案工作，但实际只得一、二百人，期望当局可以尽快增加人手。