《搏击俱乐部》结尾被篡改

中国下令魔改美国电影《搏击俱乐部》结尾

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La version du film Fight Club mise en ligne sur les plateformes de streaming chinoises est bien différente de l’originale
La version du film Fight Club mise en ligne sur les plateformes de streaming chinoises est bien différente de l’originale © Photo Fox 2000 Pictures/Photo12 via AFP
作者： 法广
4 分钟

英国《卫报》报道，1999年戴维芬奇 (David Fincher) 执导的邪典电影《搏击俱乐部》(Fight Club) 近日在中国腾讯平台上架，没想到无政府主义、反资本主义的结局，竟遭到中国当局窜改，引发影迷怒火。

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在原版电影的结尾，艾德华诺顿 (Edward Norton) 所扮演的男主角，杀死想象中的另一个自我、由布莱德彼特扮演的无政府主义者角色”泰勒”，然后看着多栋建筑物爆炸，代表该角色摧毁现代文明的计划已经在进行中。

 

不过，中国的新版本却截然不同。根据旁白描述，在男主角一样对”泰勒”动手，随后建筑物爆炸场景却被黑底白字所取代，上面写到警方迅速查清整个计划，逮捕所有罪犯，并且”阻止了炸弹的爆炸”。此外，”泰勒”被送往精神病院接受心理治疗，后来出院。

这种国家大获全胜的新结局，激起许多中国观众的怒火。有中国网友在微博上说：”这太离谱了，腾讯视频上的 《搏击俱乐部》告诉我们，他们不仅删除了场景，还增加了情节。”

目前尚不清楚是中国当局审查人员下令修改结局，或原电影制片人为了迎合中国当局而做出改变。腾讯对此事未发表评论。

过去好莱坞制片厂经常发布”替代版”影片，以免正版未通过北京审查而无法触及数以百万计中国消费者。举例来说，2019年上映、描述英国皇后合唱团传奇主唱佛莱迪墨裘瑞一生的《波西米亚狂想曲》电影中，关于他性向的多个场景，在中国上映时全都遭到删除。

中国魔改美国电影《搏击俱乐部》引发影迷怒火

习近平还日前还在首届”中国网络文明大会”上，呼吁”以时代新风塑造和净化网络空间，共建网上美好精神家园”。中国国家因特网信息办公室则宣布，将启动为期一个月的”清洁”网络活动，以在农历新年假期期间营造”文明健康”的网络氛围。

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