中国下令魔改美国电影《搏击俱乐部》结尾

英国《卫报》报道，1999年戴维芬奇 (David Fincher) 执导的邪典电影《搏击俱乐部》(Fight Club) 近日在中国腾讯平台上架，没想到无政府主义、反资本主义的结局，竟遭到中国当局窜改，引发影迷怒火。

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在原版电影的结尾，艾德华诺顿 (Edward Norton) 所扮演的男主角，杀死想象中的另一个自我、由布莱德彼特扮演的无政府主义者角色”泰勒”，然后看着多栋建筑物爆炸，代表该角色摧毁现代文明的计划已经在进行中。

不过，中国的新版本却截然不同。根据旁白描述，在男主角一样对”泰勒”动手，随后建筑物爆炸场景却被黑底白字所取代，上面写到警方迅速查清整个计划，逮捕所有罪犯，并且”阻止了炸弹的爆炸”。此外，”泰勒”被送往精神病院接受心理治疗，后来出院。

这种国家大获全胜的新结局，激起许多中国观众的怒火。有中国网友在微博上说：”这太离谱了，腾讯视频上的 《搏击俱乐部》告诉我们，他们不仅删除了场景，还增加了情节。”

目前尚不清楚是中国当局审查人员下令修改结局，或原电影制片人为了迎合中国当局而做出改变。腾讯对此事未发表评论。

过去好莱坞制片厂经常发布”替代版”影片，以免正版未通过北京审查而无法触及数以百万计中国消费者。举例来说，2019年上映、描述英国皇后合唱团传奇主唱佛莱迪墨裘瑞一生的《波西米亚狂想曲》电影中，关于他性向的多个场景，在中国上映时全都遭到删除。

中国魔改美国电影《搏击俱乐部》引发影迷怒火

习近平还日前还在首届”中国网络文明大会”上，呼吁”以时代新风塑造和净化网络空间，共建网上美好精神家园”。中国国家因特网信息办公室则宣布，将启动为期一个月的”清洁”网络活动，以在农历新年假期期间营造”文明健康”的网络氛围。