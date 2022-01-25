北京两天再增21病例 含运动员及随队官员

北京冬奥开幕在即，继日前爆出72例涉奥新冠病例后，23、24两日再增21例。据北京冬奥组委官网，24日，机场入境涉奥人员12人测出阳性，均来自其他利益相关方；闭环内，3人复检阳性，其中运动员及随队官员1人，其他利益相关方2人。

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23日，则有6名涉奥人员测出阳性，包括运动员及随队官员1人。

此前，北京冬奥组委表示，截至22日进入中国的奥运会相关人员中，已经查出72例新冠病例，当时运动员及随队官员还没发现任何病例。

虽然北京当局称冬奥会将在“闭环”的泡泡内举行，但时评人文昭指出，运动员、裁判员之间有接触，有国际奥委会或外国政府官员来，中方也得有相应的人员去接待。还有中方安排的观众，也要上班、回家，要想堵住病毒的每个传播渠道，是非常艰巨的任务。

北京冬奥泡泡内病例继续攀升，泡泡外疫区也不断扩大。

上海官方24日公布，当日新增1例本土确诊病例。该病例居住的奉贤区奉城镇幸福村8组被列为中风险地区。

网传视频消息显示，该村已被封闭。消息还称，南桥百联商场人员被封锁三天二夜。官方通报显示，该病例涉及的轨迹包括百联南桥购物中心。

记者25日联系到购物中心内的一名商户，他说：（封了）2天，所有的百联人都做核酸检测了，我们已经解封了。今天没有营业，明天的话还要看。

此外，新疆、辽宁也爆发疫情。官方称，24日，伊犁哈萨克自治州新增6例本土确诊，16例无症状感染者；沈阳新增1例无症状感染者。

据中国官方通告，截至25日10时，全国共有高风险地区15个，中风险地区48个。