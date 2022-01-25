联合国秘书长呼吁北京冬奥期间休战 中国：支持

俄罗斯与乌克兰关系紧张之际，联合国秘书长古特莱斯呼吁各国在北京冬奥期间遵守休战决议。中国外交部发言人赵立坚25日对此表示，欢迎并坚定支持古特莱斯的书面讲话。

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根据联合国网站，古特莱斯（Antonio Guterres）24日以书面公开呼吁，目前世界各地武装衝突的所有交战方同意在奥林匹克休战期间实现真正的相互停火，从而为和平解决争端提供机会。

中国外交部25日的例行记者会上，赵立坚回复相关提问时说，中方欢迎并坚定支持古特莱斯发表的书面讲话。

他说，不久前，第76届联合国大会协商一致通过北京冬奥会奥林匹克休战决议，彰显了国际社会对中国成功举办冬奥会的坚定信心，凝聚了世界各国人民守望团结合作、维护世界和平愿景的力量。

他还说，中方呼吁各国以北京冬奥会为契机，以对话消弭分歧，以合作替代对抗，增进相互理解，增进世界和平与发展。

就在24日的外交部例行记者会上，被问到有报导说，中方曾在中俄元首通话时表示，希望北京冬奥会期间俄国不要入侵乌克兰，赵立坚称此报导“纯属子虚乌有”，还说这是对中俄关系的污蔑和挑衅、对北京冬奥会的蓄意干扰和破坏。

根据联合国网站，第76届联合国大会日前协商通过决议，呼吁在2022年北京奥运会期间遵守休战，从2月4日奥运会开始前7天开始，直到残奥会结束后7天。