陆海军东部外海巡航成常态 台恐须修改作战计划

2021 年 10 月 3 日，在中国展示其军事实力威胁台湾之后，美国、英国和日本的海军在东海进行了演习。照片由美国海军提供。

中国扩张海上势力，海军常态性出现在日本琉球群岛东南方及台湾东部附近海域，恐怕会迫使台湾修改作战计划，防止东岸地区成为未来可能的战场。

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台湾中央社引述“金融时报”的报导指出，根据台、日、美三方的官员，过去的6个月中，大陆海军轮番派遣驱逐舰与导弹护卫舰，在琉球群岛（日本称南西诸岛）最南端的东部与南部海域巡航。

美国国防部官员指出，去年1年里，中国海军增加了在西太平洋琉球群岛与台湾之间海域出没，目前在这个海域，有1艘中国战舰巡航成为常态，而且时常有第2艘战舰伴随。

报导称，这代表在北起日本、南至菲律宾的「第一岛链」外，中国海军首次进行了常态部署。

北京认为，能够在这片海域自由行动，是显示中国海上力量的关键。军事分析家认为，如果大陆攻打台湾，西太平洋将是美国与中国可能发生冲突的地方。

台湾与日本国防专家认为，中国海军的行动清楚表明，北京正在为未来潜在的武力攻台中极为关键的情况做准备，其中包括攻击台湾东部海岸的空军基地，以及切断美军从日本和关岛对台的援救路线。

有专家指出：“过去，中国海军在这块海域的动作，只被狭隘地解读为真对尖阁诸岛（钓鱼台列屿）构成威胁，但现在越来越清楚，威胁的是南西诸岛（琉球群岛）与台湾。“

据共同社日前报导，美国和日本认为当前最重要任务，是把配备先进机动飞弹发射器的美军陆战队，做好紧急部署至南西诸岛的准备。报导指出，日本自卫队和美军已拟定一份日美共同作战计划，以应对台湾可能发生的紧急状况。突发事件初期阶段，美国陆战队将在南西诸岛设立临时的攻击用军事据点。

美军的“高机动性多管火箭系统“（High Mobility Artillery Rocket System）将会对南西诸岛附近海域的中国舰艇构成威胁。另一名参与简报的人士则说：”这项计划是商讨因应此种情况的联合作战对策之一。“

一名台湾前军方高层官员表示，大陆想要迅速取得决定性的胜利，因此必须摧毁台湾将撤退到东部的战机与舰艇。台湾的作战计划是，假设解放军依传统想法从西岸发动攻击，舰队可撤到西太平洋，战机则藏在花莲基地山洞里的机库。

台湾中华战略暨兵棋研究协会研究人员徐彥齐表示：“我们常谈的是解放军在台湾西南方的活动，以及在东南方渐增的活动。但他们真正在做的是演练在我们东部海域的作战空间管理。“

去年11月，台湾行政院政务委员唐凤参加美国总统拜登提倡举办的网络民主峰会时，中国2艘071型船坞登陆舰穿越与那国岛和台湾之间的海域，并在台湾东北部海域进行演习。这种型号的登陆舰排水量约2万吨，在075型号舰艇服役前，是中国海军最大型的登陆舰，可搭载4架直升机，从舰后方甲板起降，载运兵员约900人，可用水陆两栖战车、气垫登陆艇载人登陆，很可能被用于攻击花莲空军基地的作战中。