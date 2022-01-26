不愿忍受清零防疫措施 美驻华部分外交官申请携家属“授权离境”

美国有线电视新闻网（CNN）1月26日引述两位知情人士透露的话报导，美国驻华使团已经正式申请美国国务院批准一些在华外交官和家属“授权离境”，允许他们及其家人在中方采取的，日益严格的应对新冠措施时离开中国。中国外交部对此表达不满，并敦促美方遵守和配合防疫规定。

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报导引述知情人士的话说，这一请求尚未得到美国国务院的批准。若得到批准，“授权离境 ”将允许美国使领馆的雇员和家属可以选择离开中国一段时间，直到他们觉得安全时再返回，但不是国务院“命令离境”下的强制撤离。中国是目前世界上少数几个采取新冠清零政策的国家。自从新冠病毒最新变异株，“奥密克戎”（Omicron）在中国发现后，当局在全国范围内发现了数起疫情，促使地方官员实施大规模检测、严格封锁、追踪接触者并对人员行动进行新的限制。

一位熟悉讨论情况的美国外交人士告诉CNN，提出这一要求是在几位外交官及其家人对中国近几个月来不断收紧的应对新冠病毒措施表示担忧之后，包括可能将未成年儿童与父母分开的快速封锁和隔离。报导指，目前，美国驻华外交使团与中国外交部达成协议，允许父母在检疫的情况下与未成年儿童在一起。然而，美方人员越来越担心中国的国家卫生机构有可能违背这一协议。

虽然目前没有发生过让外交官与他们的孩子分开检疫的事件，但这位外交人士说，在中国的美国官员担心，在高度传染性的奥密克戎变种的传播中，这种情况可能会改变，这可能会使该国的卫生保健系统和医院感到紧张。

这位外交人士说：“（美驻华使团的）人们并不害怕生病，让人们惊慌失措的是，奥密克戎的传染性更强，如果它以我们在其他国家看到的方式激增，可能会导致这里采取更严格、更不可预测的措施。”该知情人士补充说：“我们并不质疑中国在遏制新冠病毒方面的安全性，但我们确实想防止人们在新冠病毒泛滥时被掉进这个系统中去。”

中国外交部发言人赵立坚在周三的例行记者会上表示：“中国目前无疑是世界上最安全的国家。从最安全的地方撤出，只会极大增加美方人员感染的风险。”他指出，“中方已就此向美方表示严重关切和不满。希望美方遵守和配合中方防疫规定，认真对待中方立场和关切，慎重考虑所谓外交领事人员‘授权撤离’问题。”

美国国务院发言人表示，美国驻华使团的工作状态没有改变。该发言人补充说：“这种性质（授权撤离）的工作状态的任何变化将完全取决于我们的同事及其家人的健康、安全和保障。”知情人士告诉CNN，如果获得批准，根据位于北京的美国驻华大使馆进行的内部民意调查，美国驻华使团预计其约1000名人员中约有10%至15%将离开中国。这一估计不包括外交官们的家庭成员。外交官和家属将被允许乘坐商业航空公司的飞机离境。

上一次美国外交官因新冠疫情而离开中国是武汉疫情的最初爆发期间，当时国务院向外交官及其家属发出了“命令离境”。值得一提的是，美国常务副国务卿舍曼（Wendy Sherman）25日通过推特表示，已为新任驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）举行宣誓就职仪式，并称伯恩斯将在美中关系中“为保护和促进美国利益发出强有力的声音”。

外交人士告诉CNN，预计伯恩斯将在未来几个月内上任，但由于中国最近爆发的新冠疫情，他的赴任可能会被推迟。