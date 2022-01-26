专家预测：中欧摩擦会加剧

据德国《商报》报道，柏林中国研究中心墨卡托的一项专家调查显示，中欧紧张局势会加剧。这不仅与政治冲突有关，还与对经济稳定的渴望有关。

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目前的欧中关系就像一个大工地，政治基础出现裂痕，经济形势岌岌可危，建设工作陷入停滞。这是柏林墨卡托中国研究中心最新民意调查的重要结果。

在接受调查的850名中国专家中，超过2/3的人预计，欧洲和中国之间的政治关系会恶化。与此同时，一半专家仍然希望经济关系不会受到损害。与2019年和2022年墨卡托对中国的预测调查相比，怀疑者有所增加。

该调查是在年初进行的。当时，中国在贸易抵制立陶宛的情况下，首次在政治上敲诈欧盟成员国，从而挑战欧盟。争论的焦点是在维尔纽斯设立台湾代表处。北京与欧盟达成的投资保护协议已被冻结。这里涉及的也是在人权问题上的政治分歧。

在北京密切关注德国新政府对华路线的同时，美国正在向欧洲施压，要求和盟友密切合作，共同应对系统竞争对手。而下周开始的北京冬奥会也令人不安，因为包括德国在内的几个欧盟国家还在考虑是否要外交抵制。

专家们预计，中国的民族主义路线在新的一年里不会改变。超过85%的人预计，习近平将在秋季重要的共产党第20大会议后，无限期扩大其权力基础。2/3的受访者认为，这还包括共产党对中国经济的进一步掌控。在涉及到大型科技公司时尤其如此。近90位专家预计，为了科技巨头的利益，北京会进行更多干预。

虽然增长明显疲软，但总部位于纽约的政策咨询公司欧亚集团总裁伊恩布雷默（Ian Bremmer）也认为，“中国国内政治状况不会破坏该国的政治稳定。”布雷默认为，中国最大的问题是自制的，即中国的清零抗疫战略。这一战略正在给消费和增长带来压力，并加剧了社会紧张局势。北京需要付出更大的努力来扶持经济，但这又可能会破坏改革目标和金融稳定。调查显示，只有不到10%的专家仍然认为，新冠疫情后的复苏将决定该国2022年的经济发展。

另一方面，追求经济和技术自给自足权将继续在今年中国领导层中发挥突出作用。社会经济稳定仍然是当务之急。只有1/3接受调查的专家认为，技术自主权尤其将决定北京的经济政策进程。

布雷默估测，为了实现技术自给自足，经济安全和社会和谐的愿景，习近平将迫使中国社会所有成员接受严格监控这一新常态。

特别是在所谓的绿色技术领域里，大多数受访者预计，贸易、投资和研究“肯定”会得到加强。然而，在半导体、芯片和5G等安全敏感领域里，大多数人预计，相互合作会下降。

除此以外，中国专家也被问及冬奥会。接受调查者认为，冬奥无助于改善中国在世界上的形象，多数专家甚至认为，奥运会将对中国形象产生负面影响。