公安部成立项目领导小组 肃清孙力军团伙 评论称向时任政治局高层施压

2020 年 4 月 7 日，时任公安部副部长的孙立军出席在中国湖北省武汉举行的一次抗疫会议。孙力军被指私藏私放大量涉及疫情的机密材料，中纪委9月30日决定予以“双开”。

在中国公安部原副部长孙力军被起诉后十天，公安部宣布，党委已成立肃清孙力军政治团伙流毒影响专项工作领导小组，并要求各级公安机关尽快成立相应的领导和工作机构予以配合。中国事务评论员林和立表示，孙力军犯的主要是政治罪，其背后力量一直被指针对中国国家主席习近平，现时称清除孙的「政治团伙流毒」，应是剑指当时的政治局或以上成员；至于香港警界或公安系统成员，亦难免受影响。

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根据公安部网站的「要闻」，公安机关于前(24日)天召开了肃清孙力军政治团伙流毒影响专题会议，由新任的公安部党委书记兼副部长王小洪发表讲话。会议提出，孙力军政治团伙严重破坏党的团结统一，并严重危害「党和国家政治安全」，必须深刻认识肃清流毒影响的重要性、必要性和长期性、复杂性，切实把肃清工作作为当前重中之重的政治任务来抓，「敢于直面问题，敢于动真碰硬」，以确保取得成效。

会议要求各单位「一把手」彻查，对「查得不彻底的，要严肃追责问责。」会议又要求各级公安机关尽快成立相应领导机构和工作机构，加强同纪检监察、组织人事等部门配合，「打好整体仗、合成仗」，努力维护国家政治安全，以迎接中共第二十次党代表大会的召开。

报道指出，在京公安部党委委员出席了会议，还特别点名「北京、山西、辽宁、上海、江苏、湖北、广东、重庆等地」的公安厅局负责人在会议上发了言。

林和立：香港政法系统会受影响

身兼香港中文大学历史系客席教授的林和立接受本台访问时说，当局月中宣布孙力军的控罪时，虽没包括中纪委去年「双开」他时的政治罪，但孙犯的主要是政治罪，这可在网易同时于去年9月刊登了一篇题为「铁拳砸向利令智昏者！」的文章，提及江苏公安团伙与前重庆公安局长邓恢林曾意图暗杀「领导人」不果，这绝不寻常。而邓恢李是孙的团伙，可见孙犯的是政治罪。

他续称，如此操作，当然不是孙力军的层级可以做到，背后一定有更高层级的官员，所以说清除孙的流毒，针对的，应是时任的政治局或以上官员，包括提拔孙的政法委书记孟建柱，以致在孟之上的「上海帮」。他又说，如此层级的官员，当然不是一个项目领导小组可以对付，只是向「上海帮」施压。

香港方面，林和立说，在孙力军主事年代扶持的香港政法系统人员，一定会有影响，一些不在枱面上的重要人物可能会有调整，但来港一年多的首任中央驻港维护国家安全公署署长郑雁雄应该不受影响。

现年53岁的公安部原副部长孙力军在2020年4月被查，中纪委去年9月宣布他被「双开」。到本月13日，最高人民检察院发布他被吉林省长春市检察院提起公诉，罪名是受贿罪、操纵证券市场罪及非法持有枪支罪。两日后，中纪委委托中央电视台制作的反腐专题片《零容忍》播出，首次披露孙力军政治团伙案细节，包括随孙「落马」的四名团伙成员：江苏省政法委原书记王立科、上海市原副市长兼公安局原局长龚道安、山西省原副省长兼原公安厅长刘新云，以及重庆市原副市长兼市公安局原局长邓恢林。