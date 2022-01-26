冬奥倒计时 北京疫情延烧71例

北京冬奥进入倒数阶段，但北京疫情仍未平息。据中国官方通报，大陆新增本土确诊24例，北京占最多，有14例。另据北京冬奥组委昨通报，新冠病毒核酸检测共验出复检阳性13例，其中机场入境涉奥人员复检阳性9人，闭环内核酸检测複检阳性4人。

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北京市政府发言人徐和建25日表示，当前北京疫情形势依然严峻复杂，防控工作处在紧要关头。据北京市卫健委通报，1月15日以来，北京市累计报告本土新冠肺炎病例71例，其中，Delta变异株关联疫情累计报告病例65例。

有关北京的病例，根据公开的流调资讯，在已发现的Delta病毒株传播链感染者中，39例为冷链从业人员，其中31例均与丰台区西南郊冷库相关联。

北京疫情外溢到四省七地，包含山东、山西大同、河北保定、辽宁沈阳等地都对自北京返乡调整政策，包含须持核酸检测，对瞒报者追究刑事责任等。

香港疫情部分，香港卫生署卫生防护中心25日公布，截至26日零时，香港新增107例确诊病例，其中100例为本土病例，且有7例传播源头不明，官方忧虑不明确诊者正在社区散播病毒。在本土确诊中，58例来自疫情重灾区的新界葵涌邨。

本月初港爆发第五波疫情，以新界葵涌邨疫情状况最严峻，至今累计334名患者。当局已围封邨内两幢大楼进行检疫，超过五千名居民遭居家隔离。