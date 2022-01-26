杭州原书记周江勇被“双开”：与资本勾连，支持资本无序扩张

在中国央视专题片《零容忍》出镜一周后，浙江省委原常委、杭州市委原书记周江勇被“双开”。中央纪委国家监委网站1月26日发布通报，称周江勇背离“两个维护”，与资本勾连，搞家族式腐败等。中央纪委国家监委表示，日前对周江勇严重违纪违法问题进行立案审查调查。

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官方通报称：“周江勇丧失理想信念，背离两个维护，政治意识淡漠，对党中央决策部署阳奉阴违，与资本勾连，支持资本无序扩张，搞迷信活动，处心积虑对抗组织审查；无视中央八项规定精神，工作中搞形式主义，违规配备警卫人员、公务用车，接受可能影响公正执行公务的宴请，违规收受礼品礼金；组织原则缺失，应私营企业主请托违规选拔任用干部，不按规定报告个人有关事项；违规干预插手市场经济、执法司法活动；毫无纪法底线，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在工程承揽、土地转让、税收返还等方面谋利，伙同亲属非法收受巨额财物，搞家族式腐败。”

中央纪委国家监委在官方通报中表示，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予周江勇开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其党的十九大代表、浙江省第十四次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

现年54岁的周江勇是浙江宁波人，仕途一直在家乡。他曾在宁波工作近30年，官至宁波市委常委。2013年至2016年间调往舟山，先后出任市委副书记、市长、市委书记。2017年2月，周江勇出任温州市委书记，四个月后跻身浙江省委常委，成为当时最年轻的常委成员，不到一年又出任杭州市委书记。2021年8月，他在浙江省委常委、杭州市委书记任上被查。

周江勇上一次被舆论关注是一周之前，他出现在反腐大片《零容忍》中出镜。据片中介绍，周江勇躲避监督的“处心积虑”，他搞“一家两制”，他和弟弟周健勇一个从政、一个经商，利用公权力为弟弟经商提供帮助等。