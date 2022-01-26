香港疫情肆虐 深圳今起将港人隔离期倍增 港人转望港府行「与病毒共存」

仍在升轨的香港第五波疫情肆虐，昨(25日)单日新增124宗阳性个案，是连续三天单日有逾百感染个案；而昨天新增的六宗源头不明个案，亦是这一波疫情以来的新高。面对香港疫情肆虐，毗邻的深圳宣布，今天起，持24小时内的核酸检测阴性报告入境的港人，集中隔离期由目前的七日延长至十四日，之后再实行七日居家健康监测。

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深圳的宣布，令香港与中国大陆通关的机会更渺茫，而民意亦越来越倾向要求港府放弃为求与中国大陆通关而实行的「动态清零」政策。民主党月中访问超过六百名市民的民意调查发现，六成半港人认为香港「应该」或「十分应该」采取「与病毒共存」的策略，比率较去年11月同类调查增加二十个百分点。该党促请港府认真考虑市民意见。

不过，前立法会民主派议员莫乃光估计，适值今年是中共二十大召开的政治敏感年，而香港建制派又在争逐特首之位，相信没有人会敢于冒险，让香港改变现时为求与中国通关而一起实行的「动态清零」政策。他在刚于今天上线的美国杂志《外交家》文章指出，作为国际城市的香港，因追求「清零」而与中国绑在一起，与世界其他地方隔绝，并非良策，亦令香港越来越以强硬手段达标，社会成本过高。他认为，中国应把香港作为实施「与病毒共存」政策的试点，但估计今年无望，而拖的时间越久，香港越难摆脱「清零」政策。

葵涌邨感染个案增至276宗 居民忧围封延长致困兽斗或交叉感染

香港昨天新增124宗武汉肺炎确诊个案，本地感染占93宗，包括6宗源头不明个案，初步阳性个案超过70宗。而成为爆疫地点的公共屋邨「葵涌邨」，感染个案继续增加，累计有276人确诊及属于初步阳性个案，较前日增64人。

有见及此，港府延长首先爆疫的葵涌邨逸葵楼的围封强检时间两天，即要到本周五(28日)才会解封，其间，居民只能离开住所接受每天的检测。有该楼宇居民陈小姐今早向电台叩应节目表示，获悉要延长围封，情绪有些崩溃，已接连六天测得阴性结果的她担心，继续围封有如「困兽斗」，导致交叉感染。她指出，从闭路电视所见，升降机运送垃圾后，未经消毒便用作运送饭车；亦曾看到有怀疑是确诊者的人被担架抬走后，升降机随即让街坊使用；另外，每次检测的人龙都十分长，每每须等候超过1小时才完成检测，但检测时共无人提醒居民保持较疏距离，令人担心有感染风险。

感染及传染病医学会副会长林纬逊亦表示，葵涌邨人口不少，如要完全堵截所有传播会有困难。现时邨内不同楼宇轮流爆发，邨外亦有很多个案，情况令人忧虑。