高楼大厦垂直传播成疫情播毒新隐忧 至今现五幢「毒厦」

高楼大厦是寸金尺土的香港的标配，但亦成为第五波疫情的传播途径，香港昨(25日)新增一名患者，怀疑是大厦的排污系统把低层同一方向住户的病毒带至天台而染疫，成为这一波疫情开始以来第五幢怀疑出现垂直传播的大厦。而曾出现垂直播毒的黄大仙区，更出现社区传播链。

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垂直传播在2003年沙士(中国大陆称非典型肺炎)一疫为港人熟悉，因为当年沙士病毒在九龙东一个私人屋苑淘大花园爆发，便是因为屋苑楼与楼之间相隔甚近，形成一个狭长的天井，当患者洗澡或如厕后拉动冲水系统时，病毒便会附在暖空气或随马桶抽水形成的压力，透过喉管往上传播，而病毒微粒也可能经由抽气扇进入屋内。一旦怀疑出现垂直传播病毒，港府便会要求全栋大厦同一面向的单位全部撤离及送检。

而在昨日，有机会随邻近的葵涌邨成为新爆疫点的荃湾，该处一幢位于半山腰的私人屋苑「荃湾花园」荣华阁B座再多一名装修工人确诊，他居于大厦天台五号单位，怀疑与之前居于12楼五号单位的确诊住客有关。传染病处首席医生欧家荣表示，怀疑病毒经12楼的污水排入粪渠，空气经气喉传上天台，而气喉对着天台五号单位的厨房及厕所，令到受污染空气吹入屋，传染天台住户。为此，大厦4至18楼五号单位住户均需撤离；而共用天井的四号高层单位，居民亦需撤离，共有16户受影响。

他续称，怀疑受垂直播毒感染的装修工人，潜伏期内曾到新界东的沙田和新界西不同地方工作，包括一家幼儿园，当局会跟踪调查。

这一波疫情中最先出现垂直传播的，是在本月9日于新界东的大埔美新大厦；接着是19日于九龙西的大坑东邨东满楼；一星期后，新界西的大窝口邨富强楼和九龙中的黄大仙豪苑同日出现楼上楼下住户染疫的情况，而豪苑疫情较为严峻，先后有三宗确诊。由出现垂直播毒的地区可见，「疫厦」可说是分布香港各区。

此外，出现垂直传播的黄大仙，该区污水验出带有武汉肺炎病毒，卫生防护中心传染病处主任张竹君表示，加上感染个案的分布，相信该区已出现社区传播，呼吁市民自愿进行病毒检测。