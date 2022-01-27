世贸一仲裁判定中国胜诉 北京立即敦促华盛顿停止动作

世界贸易组织授权中国对从美国进口的商品征收价值6.45亿美元的报复性关税。这场围绕中国为促进太阳能电池板和钢管等产品出口而提供补贴的争端已持续10年之久。但美国贸易代表办公室发言人Adam Hodge指责了这一决定，称WTO保护中国的非市场经济行为，破坏了公平的、以市场为导向的竞争。中国商务部周四表示，敦促美方不要再寻找任何借口，立即采取行动，纠正在对华贸易救济调查中的错误做法。

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据华尔街日报今天报道说，世界贸易组织周三裁定，中国可对从美国进口的商品征收价值6.45亿美元的报复性关税；此案涉及一项围绕美国对中国产品加征关税的争端。

报道称，这场围绕中国为促进太阳能电池板和钢管等产品出口而提供补贴的争端已持续10年之久。这一裁决由一个WTO仲裁小组作出，该案可追溯到2012年。中国此前就美国在2008年至2012年对中国太阳能电池板和其他产品征收关税一事向WTO提出申诉，美国声称这些产品的生产获得了中国对国企提供的不公平补贴。

在2018年期间，WTO的高级别争端调解法院对这场争端做出了一项裁决，美中各有输赢，裁决称美国的关税违反了WTO的规则。自那以来，两国在该裁决的履行情况以及中国应被允许通过报复性关税获得多少赔偿金额的问题上争执不下，促使该案被提交给了WTO的一个仲裁小组。

美国贸易代表办公室发言人Adam Hodge指责了这一决定，称WTO保护中国的非市场经济行为，破坏了公平的、以市场为导向的竞争。他补充说，该决定凸显出改革WTO规则和争端解决机制的必要性。

该报道说，目前还不清楚中国是否计划征收报复性关税。中国驻美大使馆的一位发言人称相关问题应由中国商务部回答。

彼得森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)高级研究员Chad Bown表示，如果中国选择实施WTO准许的报复性关税，可能重新导致美中贸易战中的关税交锋升级，而这场贸易战目前正处于脆弱的休战状态。

美国和中国在2020年签署了一项贸易协定，其中要求中国增加对美国商品的购买。不过，中国未能履行这些购买承诺，针对中国服装、电子产品、家具和其他商品的关税也仍未取消。

除这起最新案件之外，两国在WTO有数起纠纷，这些纠纷针对的是中国国企在利用补贴促进制成品出口方面所扮演的角色。美国和其他自由市场国家提出申诉，称中国国有企业发挥的巨大作用，使中国制造商相较他们国家的公司拥有不公平的优势。

美国申诉称WTO在有关此类问题的争端中给予中国有利的待遇，近年来一直阻止上诉机构的法官任命，实际上相当于在2019年12月关闭了该机构。上诉机构是WTO的高级别贸易调解法院。

拜登(Biden)政府开始与一些成员就WTO改革进行初步对话，上述决定是在这一背景下做出的。在中美对抗情况下，WTO一直难以缔结新的贸易协定，也难以解决成员之间的争端。

就世界贸易组织(WTO)周三作出裁决，授权中国对6.45亿美元美国商品征收补偿性关税，路透社今天自北京报道说，中国商务部周四表示，敦促美方不要再寻找任何借口，立即采取行动，纠正在对华贸易救济调查中的错误做法。中国商务部官方公告称，“本案胜诉成果对于纠正美违规反补贴做法、维护中国企业合法贸易利益、捍卫多边贸易体制具有重要意义，”

路透社说，WTO作出的裁决遭到了华盛顿的冷遇。美国贸易代表办公室发言人Adam Hodge在一份声明中表示：“世贸组织仲裁机构今天做出的决定令人深感失望，这反映出上诉机构(Appellate Body)错误的解读，损害了世贸组织成员国保护我们的工人和企业免受中国扭曲贸易的补贴影响的能力。”

该报道称，但这是中国在世贸组织取得的又一个有象征意义的胜利。2019年11月，WTO裁定美国确定对中国产品征收反倾销关税水平的某些方法存在错误，授权中国对35.8亿美元美国商品报复性关税。