乌克兰分离主义分子呼吁莫斯科提供现代化装备

在俄罗斯在乌克兰东部边境集结兵力、西方发出制裁威胁的背景下，亲俄乌克兰分离主义分子的主要代表于1月27日星期四发出呼吁，要求莫斯科向他们提供现代化武器、以应对基辅军队。

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顿涅茨克叛军据点的主要头目丹尼斯-普希林（Denis Pouchiline）指出：他们需要能够应对“旗手Bayraktar”无人机的装备。这是土耳其不顾俄罗斯强烈反对、于去年出售给乌克兰的一批军用无人机。

法新社引述俄罗斯国际新闻通讯社（Ria Novosti）披露的消息指出：面对英美等西方国家近天内向基辅运送武器和弹药的现实，丹尼斯-普希林表示：他们急需获得必要的装备，并表达了对无人机在内的高科技武器的担忧。

俄罗斯执政党周三呼吁克里姆林宫向分裂分子提供武器。目前，分裂主义分子掌控着乌克兰东部的大片领土，2014年以来他们一直在那里与乌克兰军队作战。长期以来，基辅及其西方盟友一直指责莫斯科在军事和财政上对亲俄分裂分子的支持，但克里姆林宫一直矢口否认。如今，执政党的明确表态显现了官方立场的变化。

目前，俄罗斯在乌克兰东部边境集结大批兵力，分离主义者和莫斯科纷纷指责基辅计划在东部发动攻势，而乌克兰和西方则担心俄罗斯即将入侵。双方均否认打算挑起冲突。

危机爆发之初，乌克兰军队曾深受分离主义武装分子的困扰，如今的装备和应战能力则大有改善。

乌克兰在2020年阿塞拜疆与亚美尼亚之间展开的纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突中，有效地使用了土耳其制造的军用无人机以及美国标枪反坦克导弹装置，颇令亲俄武装感到担忧。