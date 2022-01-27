乌克兰危机：北京站队为俄罗斯背书

乌克兰危机以来，与俄罗斯关系密切的中国迄今为止一直避免在莫斯科和西方之间的危机中表面上站队，但在北京冬奥会开幕前8天，即传统上为全球冲突带来 "休战 "的时候，中国外交部长王毅与美国国务卿布林肯通电话时谈及乌克兰问题。中国公开说，"俄罗斯合理的安全关切必须得到认真对待和解决。"

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中国周四支持莫斯科对乌克兰的 "合理关切"，美国则说担心俄罗斯在2月中旬之前可能发动军事攻击。据法新社今天报道称，中国这个与俄罗斯关系密切的亚洲巨人迄今为止一直避免在莫斯科和西方之间的危机中表面上站队，西方指责普京总统在乌克兰的大门口集结了10万军队。但在北京冬奥会开幕前8天，即传统上为全球冲突带来 "休战 "的时候，中国外交部长王毅与美国外交部长布林肯通过电话谈到了乌克兰问题。王毅说，"俄罗斯合理的安全关切必须得到认真对待和解决。"

王毅表态见诸于中国外交部官方网站关于中美两国官员通电话的内容通报，王毅的声明是在美国和北约正式拒绝莫斯科的主要要求：即承诺拒绝乌克兰加入大西洋联盟的一天后发表的。

在没有点名的情况下，中国外长认为 "区域安全不能通过加强或扩大军事集团来保证"。据王毅说："我们呼吁所有各方冷静下来，避免加剧紧张局势和使危机升级，"他还呼应了莫斯科的立场，即指责西方歇斯底里加剧了乌克兰的危机升级。王毅还否认俄罗斯有任何入侵乌克兰的企图。

根据美国国务院的说法，布林肯向他的中国同僚强调了 "俄罗斯对乌克兰的新侵略将带来的全球安全和经济风险"。华盛顿仍然相信俄罗斯会对基辅发动攻击的风险。

据美国副国务卿温迪-谢尔曼周三说，"所有迹象表明，普京将在某个时候使用军事力量，也许是在现在和2月中旬之间"。但她强调，2月4日北京奥运会的开幕可能会影响普京的行动时机，以避免在这一中国的重大事件冬奥会中得罪中国国家主席习近平。

法新社说，本周一，北京驳斥了美国媒体关于习近平要求普京在奥运会期间不要入侵乌克兰的报道。在与布林肯的通话中，中国部长还呼吁华盛顿停止 "扰乱 "冬季奥运会的行为。

该报道称，美国和其他国家已经宣布进行 "外交抵制"，谴责中国的侵犯人权行为。他们将派出他们的运动员，但不派高级官员代表与会。