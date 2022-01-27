冬奥还没开 北京多位政治敏感人士微信早被关

在北京冬季奥运前夕，中共当局加紧镇压和钳制异议和维权人士，强化对网络言论的控制，包括学者在内的许多人的社交媒体账号最近几个星期受到严格的限制。

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美国之音报道：通常中国每逢政治敏感时期，例如1989年天安门六四镇压事件纪念日、人大政协两会、党代会、重大外事活动，动辄以抓捕、拘禁、失踪、“旅游”、上岗、喝茶等不同方式控制和监控异议人士，并限制更多任的社群媒体帐户和发言。北京冬季奥运也不能例外。

有8位法新社联系的人士表示，他们的微信帐号从去年12月初以来就一直受到某种形式限制，有人完全无法使用他们的帐号，被迫重新注册。

中国资深独立媒体人高瑜女士表示，这次关闭微信帐号的风暴太强大，史无前例。她帐号中群组聊天室等功能去年12月20日首次被永久停用。

著名大右派章伯钧之女、作家兼戏剧研究学者章怡和表示，她微信的群组聊天和朋友圈功能，从1月8日起遭到限制。

敢言学者、清华大学社会学教授郭于华确认，也是1月8日，她的微信账号被永久关闭。而知名北大法学教授贺卫方也表示，他的微信账号1月9日起也无法使用。

拥有微信的网络巨头公司腾讯没有回应法新社的置评请求。