北京冬奥会：一个考验称来自俄罗斯运动员

距离北京冬奥会开幕仅有一周时间了，此次奥运会面临复杂的防疫形势，这一点在代表俄罗斯奥委会出征的运动员中表现得最明显。因为在俄罗斯运动员中，新冠检测呈阳性的情况越来越多，威胁到花样滑冰、曲棍球和滑冰等项目的明星运动员的参赛前景。直到最近，俄罗斯各体育项目才承认出现新冠病例的情况。截至周三，至少报告了五例阳性结果。而北京奥组委要求来华涉奥人员完成疫苗接种或进行21天隔离。

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在整个疫情期间，俄罗斯全面推进了各类体育赛事。在这些赛事中，即使在比赛空档期，也很少有参赛者戴口罩。运动员经常被描述为得了肺炎或未披露的疾病而不是新冠。在东京奥运会期间，代表俄罗斯奥委会参赛的运动员中只有一半人接种了疫苗。

华尔街日报说，现在，俄罗斯奥委会试图做一件更危险的事。虽然俄罗斯奥委会称多数将参加北京冬奥会的俄罗斯运动员接种了疫苗，但俄罗斯官员称，奥运赛事的疫苗接种要求不包括青少年，而这个群体包括三位有望横扫女子领奖台的花样滑冰明星。俄罗斯表示，仍有可能在没有接种疫苗也没有进行21天隔离的情况下将她们带到奥运赛场。北京奥组委要求来华涉奥人员完成疫苗接种或进行21天隔离。

俄罗斯体育官员表示，他们已经为俄罗斯的未成年滑冰运动员争取到了特别豁免，尽管俄罗斯在去年年底批准了可用于青少年的新冠疫苗。

但与此同时，在俄罗斯代表队的其他组别中，新冠病例在不断增加。鉴于俄罗斯因为兴奋剂问题而受到数年的集体禁赛，俄罗斯运动员将再次以俄罗斯奥委会的名义参赛，代表队不能冠以俄罗斯的国名、使用国旗或国歌。

据周二公布的消息，俄罗斯男子花样滑冰运动员科尔亚达(Mikhail Kolyada)因新冠检测阳性而退出北京冬奥会，而钢架雪车选手Nikita Tregubov也可能因新冠相关问题而不能参赛，这让已经处于紧张状态的冬奥会选手们感到极为不安，他们一边要避免染上高传播性的奥密克戎(Omicron)变异株，一边要努力训练并赴北京参赛。

到了周三，俄罗斯雪橇队官员说，队员Aleksei Pushkarev和Vasiliy Kondratenko的新冠检测结果也呈阳性，目前正在隔离中。据俄罗斯官媒塔斯社(TASS)报道，另一个检测出阳性的是花滑选手Egor Bazin，他是花样滑冰队的候补成员。与此同时，俄罗斯冰球联合会表示，中锋Artem Anisimov的检测结果也呈阳性，目前正在独自训练。

这些运动员都是在身处俄罗斯时检测出新冠阳性。这勉强提供了一线希望，因为这些运动员可能能够证明自己已经康复并前往北京，或者让替补队员代替出征。

据该报道称，对于许多代表团来说，运动员抵达中国后检测出阳性的前景尤其令人堪忧——一方面是担心运动员会受到何种待遇，另一方面也是顾虑对比赛有何影响。考虑到在中国实施“新冠零传播”政策的情况下将运动员送往中国的后勤保障工作，后期替换运动员的前景几乎不可想象。