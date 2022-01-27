因立陶宛欧盟在世贸提诉讼之际 北京开列平息4大条件

欧洲联盟今天启动向世贸组织状告中国阻碍立陶宛贸易违背世贸组织原则之际，中国官媒环球时报社论称，就驻立陶宛台湾代表处”更名问题，改名只是“换汤不换药”，中国与立陶宛关系要止损，必须做到4项条件，包括“向中方公开道歉”。稍早，据立陶宛外长称，没有改变台湾代表处名称计划。而针对以台湾为名设代表处，立陶宛国会议长不认为有错。

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据中央社今天报道称，环球时报26日晚间发出社评，指有关台湾代表处改名的讨论，很可能是立陶宛方面在“试探中方对新名称的态度”，但这是“一种换汤不换药的政治表演”，本质上仍是“在国际上制造‘一中一台’”，立陶宛方面“不要对蒙混过关抱任何幻想”。

环球时报这篇评论抛出对立陶宛的4项条件，以此缓解中国、立陶宛间因台湾议题而起的紧张关系。第一，让“台湾代表处”从名称到从事的活动以及活动的性质和方式，都回到中、立建交时立方所做承诺的框架内。第二，就此前的“错误”向中方公开道歉，宣布立、台关系是民间关系。第三，重申“一个中国”原则，以可信的方式确保绝不挑战这一政治底线。第四，以实际行动消除已经在欧盟层面和国际社会产生的“恶劣影响”。

据环球时报社评认为，原则性问题没有任何讨价还价的余地，“如果立陶宛当局不彻底纠正错误，它放再多风，都只会将中立关系吹向更恶化的方向”、“立陶宛当局搞出的闹剧最终会向国际社会证明：一个中国原则是不可能被逾越的高压线”。

据路透社25日援引消息人士，为缓和对中关系紧张，立陶宛外长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）上周曾向总统瑙塞达（Gitanas Nausėda）提案变更“台湾代表处”的中文名称，使其能如实反映英文名称Taiwanese的字面意涵“台湾人”，但这需经台湾方面同意。

但蓝斯柏吉斯26日则重申，并没有相关意图与计划。

该报道称，驻立陶宛台湾代表处（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）在2021年11月18日于立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）揭牌成立。北京以代表处名称使用“台湾”一词，其“损害中国国家主权和领土完整”为由，持续对立陶宛外交及经贸强力施压，甚至要求欧洲企业将立陶宛自供应链排除。