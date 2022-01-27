欧盟向世贸提告中国歧视并违反贸易法 以护卫立陶宛

欧洲联盟周四(27日)宣布，其“正在向世界贸易组织 (WTO) 发起针对中国的诉讼，因为它对立陶宛的歧视性贸易做法也影响了欧盟市场的其他出口。这是法国回声报、论坛报及英国路透社等国际媒体周四一致报道指出的。

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欧盟在世贸组织反击中国对贸易的干扰，以捍卫立陶宛。欧盟委员会正在就北京对立陶宛的歧视性贸易做法采取行动，这种歧视做法正在扰乱欧盟及立陶宛内部的市场。

或许碍于可能引发的明里暗里的报复威慑，那些与中国有进出业务往来的欧盟贸易公司，最初不愿报告说明他们遇到的困难及中国方面的刁难，但欧盟委员会最近收集了足够的证词和证据，启动了提告正式程序。 欧委会指出，它首先会试图通过双边方式解决争端。

导致立陶宛及欧盟内部市场混乱

具体来说，自从去年立陶宛退出“17+1”论坛以来，立陶宛就在其本国领土上为台湾设立“台湾”名称的代表权开了绿灯。这个波罗的海国家的贸易公司已受到中国当局事实上的抵制。 “17+1”论坛是由中国2012年主动发动联合中欧及东欧国家就一起创立的组织，接着中国不断借此组织大力影响并挑战欧盟。

报道并举例指出，中国拒绝清关立陶宛货物清关， 如果立陶宛货物想出口到中国，中国会拒绝立陶宛货轮入港进货的请求。中国甚至向该组织的其他成员国的欧洲公司施压，要求他们将立陶宛制造的零部件从供应链中移除。 这无异于扰乱欧洲内部市场。 对于布鲁塞尔来说，根据 世贸组织WTO 订定的规则，这些行为明显涉及了贸易上的歧视做法及违法行为”。

欧盟外交努力未果

欧盟委员会执行副主席，也是欧盟贸易事务专员的拉脱维亚籍经济学家瓦尔迪斯·东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）对此解释说：“欧盟不会轻率地在 WTO 启动司法提告步骤”。 他还说：“然而，在多次尝试双边解决该问题失败后，我们认为别无选择，只能寻求与中国在 WTO进行争端解决的磋商。 [……]我们正在继续我们的外交努力，以化解这项争议局势。

两周前在布列斯特，立陶宛外交部长兰茨贝吉斯已在欧盟 27 国外交首脑的非正式会议上向他的同僚解释说，除了立陶宛政府的特殊情况外，中国的行动更广泛地威胁到全球贸易秩序。

欧盟祭出反胁迫工具

欧盟委员会确实在 12 月提出了一项名为“反胁迫”的新工具，该工具必须明确地回应这种情况，亦即第三国利用经济制裁来影响欧洲的政策或威胁国家资金的情况。 但是这项工具仍然需要得到欧盟27国和欧洲议会议员的投票认证。

路透社也报道说欧委会在27日的这一公报中指出，中国对立陶宛所采取的贸易手段，似乎具歧视性，而且违反世贸组织的规定，这对立陶宛以及欧盟其他国家的出口商造成不利。

在北京，中国外交部回应辩称，中国遵守世贸组织规则，这项争端是因为政治歧见，而非商业争端。

拉脱维亚籍经济学家，也是欧盟委员会副主席兼贸易事务专员的东布罗夫斯基斯坚定指出：“欧盟决心建立统一战线，并迅速采取行动打击违反世贸组织规则的措施，因这些措施威胁到我们欧盟市场的完整性。”