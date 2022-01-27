法新社：北京冬奥金牌多少不重要 更多展现软实力

北京，一名戴着口罩的男子经过北京冬奥会的宣传板。北京冬奥会开幕还剩下数周时间，外交抵制冬奥的呼声越来越高。

中国再次举国举办冬季奥运会，追求奖牌斩获也是战略考虑之一。不过，因为中国仍然还是一个冬季项目比赛”小国“，将会更多追求展示举办奥运会科技软实力，同时向世界展示不再落后于西方民主国家。

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据法新社今天自北京报道称，中国在2008年夏季奥运会上曾经获得奖牌榜第一，但中国不会在北京冬季奥运会（2月4日至20日）结束时再现这一壮举，因为中国仍然是一个冬季运动小国。

自1980年在美国普莱西德湖首次参加冬奥会以来，中国只获得了62枚奖牌，其中包括13枚金牌。这与夏季奥运会上的天文数字成绩（634枚奖牌，包括262枚金牌）相比相去甚远。

不过，中国凭借前所未有的171名运动员代表团参赛，作为东道国，中国有望打破2010年创造的11次登上领奖台的冬季纪录，是届还获得了5个奥运冠军。中国也希望通过奥运会促进发展利润丰厚的冬季运动，至少让3亿中国人接触到冰雪。中国向各项目参赛队提供了丰厚的物质资源。

根据中国官方说，目标是在冬季奥运会109个项目中，都派有一名中国运动员参赛，这几乎是中国在2018年参加的冬奥项目数量的两倍，2018年中国的奖牌总数为9枚，其中只有1枚金牌。

法新社引述体育数据提供商Gracenote警告说，赢得冠军仍然是一个不同的问题，该公司今次预计中国将赢得11枚奖牌，其中很可能包括6枚金牌。不过与挪威计划的45枚（22枚金牌）实力，还是相差甚远。

国际冰球联合会因此曾威胁要将水平太差的中国排除出男子比赛之外，尽管东道主身份让中国队自动获得门票参赛。当然国际冰球联合会最后还是收回了威胁。

中国为了提高冬季运动水平做出努力，并将运动员送到冰雪大国去训练。例如，在跳台滑雪方面，2018年时就有一批选手被送到挪威接受速成训练。

还有一位可能成为2022年奥运会的冠军的特殊明星：顾Eileen Gu，18岁的她将代表中国，而不是她父亲的美国参赛，她有希望赢得自由式滑雪的三个项目的冠军。

法新社说，在冰上项目，中国参赛实力是最强大的：有花样滑冰组合，有短道速滑，这个项目在中国62枚冬季奥运史奖牌中占了33枚。另外还有女子冰壶。

不过，奖牌可能并不是中国的唯一目标。据爱丁堡大学（苏格兰）的体育和政治研究员Jung Woo Lee告诉法新社，2008年，夏季运动会是 "中国向世界展示其令人眼花缭乱的经济发展的机会"。14年后，中国更打算将文化遗产和科技进步炫耀在聚焦下"。据Jung Woo Lee认为，由于体育基础设施成本高、技术性强，很少有国家能以举办冬季奥运会。中国会以此为荣。北京举办冬季奥林匹克运动会象征性地表明，中国不再落后于西方民主国家。