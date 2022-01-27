湖南欧彪峰煽巅案在看守所秘密开庭  两名围观公民被刑事拘押

2022年1月27日上午被拘押一年多的湖南株洲公民欧彪峰煽巅案在株洲市第一看守所所内法庭开庭，案件不公开审理，家属也不能旁听，欧彪峰的妻子魏欢欢谴责司法部门黑箱操作，直到开庭家属都对具体指控一无所知。

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魏欢欢介绍说： “今天上午一大早国保就在我们家楼下看着不让出去。家人正在经历的重要时刻，却无法陪伴声援，内心煎熬无比。许多有意来株洲声援的朋友都受到阻挠，有朋友被送回老家，还有两位今天凌晨到达现场的朋友举牌声援，最新消息说他们两位已经被行政拘留了。看守所还以防疫为由，停止办公，并且禁止任何人靠近。从欧彪峰2020年12月3日被行政拘留到今日审判，整个阶段，我们自己请的律师没有见到欧彪峰，官派的两位律师是在指定居所监视居住后期被政府安排的，我们之前打听案件的情况，律师口风很严，不愿意透露任何信息。从欧彪峰2020年12月被抓到今日审判，他究竟因为哪些具体的事被抓被判，家属一无所知，案子全程一抹黑，让人倍感荒谬。司法应该是还大众公道的工具，但是 整个过程完全是黑箱操作，不明不白地抓人，不明不白地审判，我们家属对此感到十分愤怒。今天下午一点官派律师才告诉我说庭审持续了四个小时，对欧彪峰的主要指控的根据是网络言论，还有一些围观事件。我觉得这些言论与行为都是十分和平的。没有对社会造成任何实质性的影响。”

中国维权律师蔺其磊在推特上表示：“官方为什么不敢让家属旁听案件，甚至违法控制家属不让出门，就算是加上用上官派律师、拘留声援公民、乱扣闪电罪名等等低劣手段，难道就能封闭了欧彪峰案件的信息了吗？这恰恰说明了欧彪峰是无罪的！”

中国维权律师蔺其磊推特页面 © 网络

总部设在西班牙的保护卫士组织发表推文表示，中国 的秘密审判持续上演。这次是维权人士 #欧彪峰 ，他的听证会定于明天1月27日举行。他一次也没有获准会见他的律师。我们的报告 #强制隔绝 3 分析了 #中国 消灭法律辩护的大规模行动。

总部设在西班牙的保护卫士组织 © 网络

欧彪峰于2020年12月4日，被以“寻衅滋事”罪由处行政拘留15天，其家被查抄；后遭刑事拘留、指定居所监视居住，2021年7月22日经株洲市检察院批准遭湖南株洲市公安局正式逮捕。后遭起诉。现羁押于株洲市第一看守所。

欧彪峰简介：1980年9月30日出生，湖南省株洲市人，人称“小彪”，湖南省宁乡市黑金时代小区居民，维权公民，公民记者，“公民运动”践行者，中国在押政治犯。

近年来，曾因积极参与公民维权活动，经常发布被中共当局打压的公民行动者的第一手信息，随遭湖南省当局的维稳监控；

2020年3月及11月，曾因为公开声援许志永和常玮平等良心犯而被当地警方传唤；同年，曾因声援香港反送中运动，并在香港著名媒体大亨、社会活动家黎智英被抓捕后，公开表态支持黎智英及香港《苹果日报》，而遭湖南警方多次警告，并被威胁、暗示当局正在搜寻对其实施抓捕的证据；

2020年12月3日，因关注并协助曾于2018 年在上海街头向习近平肖像泼墨而被“维稳”（即被当局非法关进精神病医院）的“泼墨女孩”董瑶琼，在推特上发求救呼吁，随立遭当局的严厉打压，被湖南省株洲市芦淞区警方从在宁乡市的家中带走传唤。