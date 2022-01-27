澳网女子决赛场外将派发千件声援彭帅T恤衫

不理会国际奥委会主席巴赫一再与彭帅联系通话自报平安，正在澳大利亚进行的网球公开赛女子单打决赛预计本星期六上演，有人权捍卫组织计划在场内外免费派发上千件印有彭帅你在哪里的体恤衫，呼吁国际社会继续关注彭帅安全与下落。据澳网主席提列（Craig Tiley）在25日表示，球迷只要不制造干扰就可以穿着声援彭帅的T恤进场观赛。

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据中央社今天报道称，随着澳洲网球公开赛主办单位在舆论压力下改变态度，容许观赛群众穿着写有“彭帅在哪里？”的T恤入场；当初推动以T恤声援彭帅的发起人之一巴夫鲁表示，在29日澳网女子决赛当天将会准备1000件T恤免费派发。

巴夫鲁民主联盟党（Drew Pavlou Democratic Alliance）创办人巴夫鲁（Drew Pavlou）透过脸书表示，他和一些关注彭帅下落的朋友，将会在29日澳网女子决赛当天，准备好1000件印有“彭帅在哪里？”的T恤，在比赛场馆外免费派发，欢迎球迷领取并且穿上进场观赛。

该报道称，巴夫鲁（Drew Pavlou）于22日透过推特发布两段影片。影片内容显示，当时有人身穿印有“寻人”（WANTED）和“彭帅在那里？”（WHERE IS PENG SHUAI？）字样的T恤。影片还显示，澳洲公民莫炽韬（Max Mok）原本带着的布条已被澳网的保全人员拿走；警察到场后，巴夫鲁则透过莫炽韬拿着的手机向警员解释，指莫炽韬等人并非从事政治活动，而是呼吁各界关注著名网球运动员彭帅的人身安全。

巴夫鲁表示不满澳洲网球公开赛主办单位和警方打压言论和表达自由。随着事件引起国际媒体关注；澳网主席提列（Craig Tiley）在25日表示，球迷只要不制造干扰就可以穿着声援彭帅的T恤进场观赛。