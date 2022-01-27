王毅与布林肯通电话 中方通报强调要求美国不要“干扰”北京冬奥会

中国国务委员兼外长王毅同美国国务卿布林肯通话时表示，美方应当停止“干扰”北京冬奥会，停止在台湾问题上“玩火打牌”，停止打造各种反华遏华“小圈子”。布林肯与王毅通话涉及乌克兰议题，王毅称俄罗斯的合理安全关切应当得到重视和解决。

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据路透社今天报道说，中国外长王毅与美国国务卿通话称美应停止“干扰”北京冬奥会，并停止在台湾问题上“玩火打牌”。

根据中国外交部官网今天周四刊登通话内容称，“美方对华政策的基调并没有发生实质性变化，也未将拜登总统的表态真正落到实处。美方仍不断推出涉华错误言行，使两国关系受到新的冲击。” 中国外交部官网今天援引其内容并称，中美双方还讨论了乌克兰问题，王毅说，“解决乌克兰问题，还是要回到新明斯克协议这一原点上。”他指出，各方应当彻底摒弃冷战思维，通过谈判形成均衡、有效、可持续的欧洲安全机制，俄罗斯的合理安全关切应当得到重视和解决。

路透社说，美国国务院称，美国国务卿布林肯与中国国务委员兼外交部长王毅通话，讨论俄罗斯进一步入侵乌克兰可能带来的全球安全和经济风险。

据美国国务院发言人普赖斯(Ned Price)在声明稿中指出，“美国国务卿布林肯...传达了缓和紧张局势和外交途径才是负责任作法。”

关于美中外长通话谈及乌俄局势，法新社报道称，根据中国外交部声明说，王毅告诉布林肯「俄罗斯的合理安全关切应当得到重视和解决」，强调一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全更不能以强化甚至扩张军事集团为保障。

该报道说，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天告诉中国外长王毅，俄罗斯对乌克兰的步步进逼威胁到全球安全与经济。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）会后转述说：「美国国务卿布林肯强调，俄国进一步向乌克兰寻衅，已威胁到全球经济与安全，降温紧张和走外交途径是解决问题的负责任作法。」