立陶宛争议：欧盟在世贸组织状告中国 北京促警惕立陶宛绑架中欧关系

欧洲联盟今天向世贸组织提起诉讼，指责中国阻挠立陶宛贸易违反世贸组织原则。法新社今天报道称此与中国展开一场掰手腕的比赛。北京官方今天说，针对中国的指控毫无根据，并称与立陶宛争议是政治分歧，无关经贸。

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据法新社今天自布鲁塞尔报道称，在台湾问题的紧张局势下，欧洲联盟周四将中国告上世界贸易组织（WTO），指责中国阻挠立陶宛的进口，从而与北京展开一场掰手腕的比赛。

北京立即谴责这些指控是 "完全没有根据的"。

据欧盟委员会在一份声明中说，通过双边途径解决争端的尝试已经失败，欧盟决定对中国启动争端解决程序。今天的世贸组织磋商是这一进程的第一步。

据欧洲联盟说，它在最近几周已经收集了中国各种类型的限制立陶宛贸易证据，包括"拒绝立陶宛货物通关，拒绝立陶宛的进口请求，以及对在其他欧盟成员国经营的欧洲公司施加压力，要求其在向中国出口时将立陶宛的部件从其供应链中移除"。

在欧洲，这一争端被视为中国当局对欧盟27国团结的一次考验。

欧盟委员会说：“根据世贸组织规则，这些行动似乎是歧视性的和非法的，对立陶宛和欧盟其他地区的出口商都很不利，因为它们也针对欧盟其他国家出口的具有立陶宛成分的产品。”

据中国官方今天反驳说，"声称中国对立陶宛进行所谓的胁迫是没有依据的，"中国外交部发言人赵立坚在中国外交部新闻发布会上说，”中国和立陶宛之间的问题是政治问题，而不是经济问题。“

据欧盟贸易专员瓦尔迪-东布罗夫斯基斯在声明中说，"发起世贸组织的案件不是我们轻易采取的步骤。然而，在几次试图通过双边途径解决问题失败后，我们认为没有其他办法，" 欧盟贸易专员瓦尔迪-东布罗夫斯基斯说，"欧盟决心以一个声音说话与行动，并迅速采取行动，反对违反世贸组织规则和威胁我们单一市场完整性的措施。同时，我们正在继续进行外交努力，以化解局势。"

据该报道，这场贸易争执是在立陶宛这个不到300万人口的小国与中国在台湾问题上关系紧张的背景下发生的。立陶宛于11月允许台湾在维尔纽斯开设外交代表处。此举激怒了中国，中国不承认台湾的国家地位，认为它是中国的一个省。作为报复，北京限制了与立陶宛这个欧洲国家的外交和贸易关系，立陶宛的商业领袖和官员说，中国正在阻止从这个波罗的海小国进口。

立陶宛在12月首次看到其货物受到限制。据报道，北京在没有通知欧盟或立陶宛当局的情况下采取了行动。欧盟委员会曾多次表示，它正在与北京就这一问题进行讨论。

世贸组织争端解决程序的第一步是 "协商请求"，即欧盟将正式要求中国进一步提供有关其措施的信息以达成解决方案。但如果这些协商在60天内失败，欧盟可以要求成立一个小组来裁决此事。

据路透社今天报道称，就欧盟表示会针对立陶宛问题向中国发起WTO诉讼，中国外交部新闻发言人赵立坚周四称，中国一贯按照世贸组织(WTO)规则行事。中国和立陶宛之间的问题是政治问题，不是经济问题。赵立坚在外交闻新闻发布会上表示，“我们也提醒欧盟方面，明辨是非，警惕立陶宛绑架中欧关系的企图”。