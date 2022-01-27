美军2航母战斗群南海集训 北京说应对有准备

据美国国防部表示，由卡尔文森号和亚伯拉罕林肯号带领的两个美国海军航母打击群已于周日开始在南海的行动。稍早美国国防部周一表示，两个美国航母编队已进入南海进行训练，一位高级指挥官说这是为了让盟友放心，并表明“抗衡恶性影响”的决心。

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据路透社今天报道说，就美国可能于北京冬奥会期间在中国周边军事演训，中国国防部称对外部挑衅有充分准备。

针对美国可能会同盟友于北京冬奥会前后或期间在中国周边继续举行军事演训活动，中国国防部新闻发言人吴谦周四表示，北京冬奥会是国际社会的一次体育盛事。中方将当好东道主。但称必须指出，“中国军队对外部挑衅、突发事件是有充分准备的。”

吴谦在国防部例行记者会上还指出，关于美方承认“马斯廷”号是故意的抵近侦察，中方并不觉得意外，事实本就如此。

美国国防部表示，由卡尔文森号和亚伯拉罕林肯号带领的两个美国海军航母打击群已于周日开始在南海的行动。美国国防部周一表示，两个美国航母编队已进入南海进行训练，一位高级指挥官说这是为了让盟友放心，并表明“抗衡恶性影响”的决心。

该报道称，中国国务委员兼外长王毅同美国国务卿布林肯通话时表示，美方应当停止“干扰”北京冬奥会，停止在台湾问题上“玩火打牌”，停止打造各种反华遏华“小圈子”。