英媒爆中国超音速武器专家投诚 助西方防御

英国《每日快报》报导，一名中国火箭科学家去年9月携带中国的超音速导弹研发资讯向西方投诚，促使英美两国相关防御计划加速进展，也使中国得花2年调整系统才能让情资失效。

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《每日快报》（Daily Express）引述情报界消息人士报导，这名30多岁的科学家原本替国有中国航空工业集团工作，协助开发能运载中国东风-17导弹的中程超音速助推滑翔载具（boost-glide vehicle），射程可达2000英里（约3200公里）。

消息人士表示，这名科学家与中国较新的超音速导弹投射系统有关联，这套系统能让导弹先在太空环绕地球飞行，再利用红外线导引（heat-seeking，又称追热）技术锁定地面上任何目标进行攻击。

报导说，这名科学家并非出于政治意识形态向西方投诚，而是不满未获得升迁。他先于2021年9月底与英国在香港的情报人员接触，表明自己持有关于中国超音速滑翔载具（HGV）的详细资料，并寻求自己和妻儿获得庇护。

俗称军情六处（MI6）的英国秘密情报局（Secret Intelligence Service，SIS）接获消息后，派员前往香港与投诚者会合，以确认情资真实性。美国中央情报局（CIA）也收到通知。

这名科学家除了透露所知资讯，也成功将技术资料偷偷携出。他和家人最后被安排先飞往美军在德国的一个空军基地，之后再经由英国辗转抵达美国。

由于超音速武器飞行速度超过5马赫，加上比起传统弹道导弹，这类武器的助推滑翔载具依循的弹道更难预测，因此要将它拦截十分困难。

根据美国国防部2020年发布的一份报告，美国超音速武器在2019年仍落后俄罗斯和中国。英国海军参谋长拉达金（Tony Radakin）则在本月初证实，英国也已加入超音速武器竞赛。