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英媒爆中国超音速武器专家投诚 助西方防御

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Cette image satellite du 25 juillet 2021, fournie par Planet Labs Inc., montre ce que les analystes pensent être la construction d'un silo de missiles balistiques intercontinentaux près de Hami, en Chine
Cette image satellite du 25 juillet 2021, fournie par Planet Labs Inc., montre ce que les analystes pensent être la construction d'un silo de missiles balistiques intercontinentaux près de Hami, en Chine © Planet Labs Inc. via AP/Keystone
作者： 法广
4 分钟

英国《每日快报》报导，一名中国火箭科学家去年9月携带中国的超音速导弹研发资讯向西方投诚，促使英美两国相关防御计划加速进展，也使中国得花2年调整系统才能让情资失效。

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《每日快报》（Daily Express）引述情报界消息人士报导，这名30多岁的科学家原本替国有中国航空工业集团工作，协助开发能运载中国东风-17导弹的中程超音速助推滑翔载具（boost-glide vehicle），射程可达2000英里（约3200公里）。

 

消息人士表示，这名科学家与中国较新的超音速导弹投射系统有关联，这套系统能让导弹先在太空环绕地球飞行，再利用红外线导引（heat-seeking，又称追热）技术锁定地面上任何目标进行攻击。

报导说，这名科学家并非出于政治意识形态向西方投诚，而是不满未获得升迁。他先于2021年9月底与英国在香港的情报人员接触，表明自己持有关于中国超音速滑翔载具（HGV）的详细资料，并寻求自己和妻儿获得庇护。

俗称军情六处（MI6）的英国秘密情报局（Secret Intelligence Service，SIS）接获消息后，派员前往香港与投诚者会合，以确认情资真实性。美国中央情报局（CIA）也收到通知。

这名科学家除了透露所知资讯，也成功将技术资料偷偷携出。他和家人最后被安排先飞往美军在德国的一个空军基地，之后再经由英国辗转抵达美国。

由于超音速武器飞行速度超过5马赫，加上比起传统弹道导弹，这类武器的助推滑翔载具依循的弹道更难预测，因此要将它拦截十分困难。

根据美国国防部2020年发布的一份报告，美国超音速武器在2019年仍落后俄罗斯和中国。英国海军参谋长拉达金（Tony Radakin）则在本月初证实，英国也已加入超音速武器竞赛。

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