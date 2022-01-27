苹果仍是中国消费最爱

根据产业分析公司Counterpoint说，苹果（Apple）间隔6年后再度荣登中国智慧型手机销售王宝座，在美国制裁对手华为之际，在2021年最后一季取得创新高的市占率。

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根据此项报告，苹果iPhone再度称霸中国市场市占率达23%。

Counterpoint在26日发布的报告中说，去年10月至12月，iPhone销售量增加，让苹果在高度竞争的中国市场取得23%的市占率。这让苹果自2015年最后3个月以来，再度荣登中国销售冠军，挤下中国的智慧型手机制造商Vivo。

据Counterpoint，Vivo与另一个中国品牌Oppo紧追在后。但中国去年10月至12月的智慧型手机销售量仍比前年同期减少9%。

法新社今天报道说，中国电信巨擘华为陷入美中贸易与科技对峙。美国禁止华为购买晶片等关键零件，并且禁止华为使用谷歌（Google）的Android作业系统，华为因而必须打造自己的作业系统。去年12月，华为公布年营收比前一年减少近1/3，报人民币6340亿元。

中国是苹果的关键市场，在截至去年9月这一年，包括中国大陆、香港与台湾在内，苹果在大中华地区的销售量成长70%。