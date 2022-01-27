香港人移民台湾去年创纪录

台湾官方数据显示，在中国对香港这块前英国殖民地的接管日益加强的情况下，2021年移居台湾的香港人数量创下了新纪录。

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据法新社今天报道说，尽管台湾是一直吸引着逃离城市的狂热节奏和高昂租金的香港居民理想移民地，然而在2019年发生了大规模民主抗议活动后，北京又于2020年颁布了严厉的香港《国家安全法》，此后港人移民台湾的速度加快。根据台湾移民局的数据，2021年在台湾获得居留证的香港人达到近13000人。

据数据，其中约有11,173人获得短期居留许可，1,685人获得永久居留。

报道称，这比2020年要多，当时的数字已经翻倍，达到10813个短期居留许可的签证。2014年，在 "雨伞运动 "期间，台湾发出了7,506份此类签证。

台湾没有庇护法，台湾也不接受难民申请，因为台湾担心可能会引来逃离中国大陆独裁政权的难民涌入。然而，香港人则可以通过其他渠道申请到那里居住，包括投资签证。

蔡英文总统的政府公开表态支持香港的民主运动，并在2020年启动了一个办公室机制，主要处理想要离开香港的港人的申请。

法新社说，近年来，一些知名的持不同政见者，包括书商林荣基和艺术家黄凯西，都在台湾找到了避难住所。

台湾一直处于中国可能入侵的威胁之下。台湾保留了以国家安全为由拒绝某些移民申请的权利。例如，它拒绝了娱乐业大亨向华强Charles Heung的居住权，他的家族被指与中国当局有关联。