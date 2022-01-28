不能假装什么都没发生 法国总统候选人反对派代表出席冬奥

法国两名总统候选人联合发表专栏文章，呼吁法国政府不要派代表参加北京奥运会，他们认为，鉴于维吾尔人的遭遇，北京冬奥会已沦为“闹剧”。

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这篇刊载在『解放日报』的评论题为： “总统先生，没有人应该代表我们去庆祝集中营和奴隶的政权”，文章由左翼候选人克里斯蒂安·杜比拉(Christiane Taubira)和绿党候选人雅尼克·亚多(Yannick Jadot)联署。

文章写道： “你不能假装什么都没发生。好像数以百万计的人没有被赶进集中营，没有被绝育、折磨、奴役。你不能假装维吾尔人不存在。就好像藏人没有存在。好像热爱自由的香港人不存在一样。

12月初，法国教育及体育部部长布朗凯被问及相关问题时曾表示，负责体育的部长代表罗哈纳-马拉西诺努应代表法国出席冬奥会。但法国政府随后纠正了他的说法。

两位总统候选人坚持认为，中国政权将使奥运会成为“一场全球宣传活动，法国政府不能参与这场闹剧”。

1 月 20 日，法国国民议会通过了一项类似荷兰、英国或加拿大通过的决议，谴责中国对维吾尔人的“种族灭绝”。中国外交部称其为“粗暴干涉中国内政”的决定。

西方一些学者及人权组织基于对中国官方文件的研究、引据受害者的证词等资料，指责北京已将至少 100 万人（主要是维吾尔人）关押在“集中营”，“强迫”进行绝育和堕胎，或强迫他们做”劳工”。

北京则否认这些指控，并将“集中营”描述为“职业培训中心”，旨在使居民远离宗教极端主义。他们称这类“中心”现在已被关闭，因为所有“学生”都已“完成培训”。

北京也因其控制西藏的言论自由而受到批评。另外，在香港民众2019年发生持续数月大规模示威之后，中国践踏香港“一国两制”的特殊法律地位，制定港版安全法，对所有异议者进行严厉镇压，也在国际上引起强烈反对。