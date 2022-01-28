中央巡视组原副组长董宏受贿被判死缓 董宏：服从法院判决，不上诉

2022年1月28日，中国山东省青岛市中级人民法院公开宣判中央巡视组原副组长董宏受贿一案，对被告人董宏以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。董宏当庭表示服从法院判决，不上诉。

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官方通报称，经审理查明：“1999年至2020年，被告人董宏利用担任广东国际信托投资公司破产清算组成员、中共海南省委副秘书长、北京市人民政府副秘书长、中央文献研究室副主任、中央巡视组副组长等职务上的便利，以及职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为有关单位和个人在项目开发、工程承揽、职务提拔等方面谋取利益，直接或者通过他人非法收受财物共计折合人民币4.63亿余元。”

青岛市中级人民法院认为，“被告人董宏的行为构成受贿罪，且受贿数额特别巨大，犯罪情节特别严重，社会影响特别恶劣，给国家和人民利益造成特别重大损失，论罪应当判处死刑。鉴于董宏自动投案，如实供述全部罪行，具有自首情节，且其能够认罪悔罪、积极退赃，赃款赃物全部追缴到案，具有多个法定、酌定从宽处罚情节，对其判处死刑，可不立即执行。法庭遂作出上述判决。”

2013年4月，人民网公布的董宏简历只是简单地写道：“男，1953年11月出生，满族，辽宁海城人。中共党员。大学本科学历，硕士学位。现任中共中央文献研究室副主任，中国中共文献研究会副会长。”2020年10月2日，已退休多年的董宏被查。2021年4月12日，他被开除党籍，通报称其“腐化堕落，家风败坏；大肆收钱敛财，大搞权钱交易”。

董宏受审的消息公布后，财新网等媒体梳理了他的简历：

1983年毕业于中国人民大学党史系中共党史专业，获学士学位。

1983年任中共中央顾问委员会秘书、研究室副主任。

1992年任广东省佛山市市长助理。

1993年任当代中国研究所副局长、局长。

1998年任广东省政府发展研究中心副主任、主任，党组副书记、书记，《广东年鉴》副主编。

2000年3月之后，担任过广东省政府副秘书长、国务院经济体制改革办公室业体制司司长、海南省委副秘书长、北京市政府副秘书长等职务。

2006年6月至2013年08月任中央文献研究室副主任。

2013年10月，任中央第二巡视组副组长。

根据财新网公布的简历，1983年毕业后，董宏来到中共中央顾问委员会当秘书。当时中顾委成立仅一年，主任是邓小平，副主任是薄一波、许世友、谭震林、李维汉。有资料记载，当年薄一波的秘书名叫“董宏”。