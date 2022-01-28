乌克兰危机：马克龙分别与普京及泽连斯基举行视频会谈

法国总统马克龙周五分别与俄罗斯总统普京及乌克兰总统泽连斯基就乌克兰危机举行电话会谈。法国总统府爱丽舍宫称，马克龙与普京就"缓和局势""继续对话"达成一致；在与泽连斯基会谈中马克龙重申维护乌克兰领土主权的决心。

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法新社援引爱丽舍宫发布的消息称，马克龙与普京的对话持续了一个多小时，双方就有必要缓和乌克兰局势达成一致。"普京在会谈中没有表达任何进攻(乌克兰）的意图，并明确表示他不是在寻求对抗。

关于欧洲的战略安全，两国元首“同意继续由美国和北约发起的对话，并使欧洲充分参与其中"。

关于乌克兰东部的冲突，普京向马克龙表示俄罗斯有意继续对话，并需要合作推动实施法、德、俄、乌就乌克兰东部局势的《明斯克协议》。路透社引述法国爱丽舍宫官员表示，马克龙重申俄罗斯需要尊重邻国的主权。

马克龙周五下午还与乌克兰总统泽连斯基举行电话会谈。爱丽舍宫称，马克龙强调对维护乌克兰主权的承诺，以及法国在目前紧张形势下对乌克兰的支持。法国将继续致力于透过谈判寻求实施明斯克协议的途径。

据俄罗斯总统府克里姆林宫指，普京在与马克龙的通话中提到，美国及北约没有回应俄罗斯的主要安全要求，他表示莫斯科会研究对方的回应内容，再决定下一步行动，但表明莫斯科已准备继续谈判。

在俄罗斯继续陈兵乌克兰边界之际，乌克兰总统泽连斯基周五表示，面对俄罗斯在边境的军事部署，西方应避免制造恐慌。

泽连斯基在基辅与外国传媒会晤时表示，乌克兰不需要恐慌，乌克兰的经济要稳定下来。他表示，不断强调即将爆发战争，会导致乌克兰损失。泽连斯基又表示，乌克兰最大风险来自国内的不稳定。

泽连斯基并呼吁俄罗斯证明其不打算入侵的主张，他在外国媒体记者会上说："(俄罗斯）各级官员在不同媒体上公开表示不打算入侵，他们至少需要用一些行动来证明。"

另据路透社消息，美国驻俄罗斯大使沙利文(John Sullivan)周五表示，俄罗斯说不想要战争，但通过在乌克兰边境集结军队，是在与美国的谈判中把“枪放在桌子上”。沙利文表示，俄罗斯集结数以万计的军队“非同寻常”，并表示不能将其解释为普通的军事演习或演习。沙利文告诉记者：“这相当于你和我正在进行讨论或谈判，而我把枪放在桌子上，说我是为了和平而来，这就是威胁”，“这就是我们现在看到的。”

他表示，“我们希望俄罗斯政府信守诺言，不打算、也不会进一步入侵乌克兰。事实表明，它目前有能力做到这一点，”