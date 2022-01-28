冬奥后访问新疆？ 联合国人权专员要求行动必须"不受监控"

联合国人权事务高级专员公署发言人柯尔维尔周五表示，联合国人权事务高级专员巴舍莱正与中国讨论在今年上半年访问新疆，并要求此行必须"有意义，行动不受监控"。

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北京冬季奥运即将开幕，美国等多国以新疆人权问题采取外交抵制，并吁联合国尽快公布新疆情势报告，不过联合国人权事务高级专员办公室周五表示，发布的时间表待定。

新疆人权问题引发多国对北京冬奥采取外交抵制，美国、英国、加拿大、澳洲、日本与丹麦先后表示，不派外交代表参加这届北京冬奥会。

美国民主党联邦参议员默克利（Jeff Merkley）和联邦众议员麦高文（Jim McGovern）近期致函联合国人权事务高级专员巴舍莱，要求她在北京冬奥2月4日开幕前发布新疆人权情势评估报告。

联合国人权高专办发言人柯尔维尔（Rupert Colville）周五在日内瓦表示，关于新疆情势报告发布时间表仍待定，指每一份报告都必须深入调查，由于专家无法进入新疆地区，这让情况变得更加复杂。

柯尔维尔透过电子邮件表示，巴舍莱访问新疆必须"有意义"，以及在"不受监控的情况下"接触各种民间社会行为者与地点以及与政府官员深度交流，这点至为重要；巴舍莱说过，有意义与不受控制地访问新疆地区至为关键。

稍早，香港南华早报引述匿名消息人士的话指出，中方已同意巴舍莱在北京冬季奥运（2月4日到2月20日）后访问新疆，但前提必须是一趟"友好"的访问，而非以调查作为框架。人权人士与西方外交官对此表示怀疑。

不过，中国外交部发言人赵立坚周五在例行记者会上证实，早已邀请巴舍莱来访，并称访问目的在于促进交流合作，"反对利用此事进行政治操弄"，但他并未正面回覆中方是否就巴舍莱访疆设定前提，即联合国不在北京冬奥期间发表涉疆报告。