国际货币基金组织：中国2022年经济增速放缓，消费疲软使得复苏失衡

国际货币基金组织执行董事会周五表示，中国经济复苏进展良好，但复苏并不均衡且势头已经放缓。复苏放缓主要是因为政策支持迅速退出；新冠疫情反复导致消费回升滞后，以及房地产业降杠杆政策出台导致房地产投资放缓。中国的增长率今年预计为4.8%。

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国际货币基金组织预计，2021年中国的GDP增长率为7.9%，2022年为4.8%。2022年增速放缓在一定程度上反映了基数效应的减弱，而私人消费和房地产投资不振也给经济增长带来了进一步的阻力。

因此，预计2022年经济仍将处于显著疲软状态，核心CPI通胀将处于较低水平，低于约3%的目标水平。

随着防疫物资的出口需求恢复正常，预计经常账户顺差与GDP之比将从2021年的1.8%降到2022年的1.5%。

宏观经济政策支持的大幅收紧加剧了增长势头的放缓。

财政政策在2021年初转为大幅紧缩，这反映出政策制定者将重心从支持复苏转向去杠杆。

货币政策较2020年适度收紧。

基金组织执董会指出，为了实现向平衡、包容、绿色的高质量增长的转型，中国需要推进结构性改革，但核心领域的结构性改革进度不一。

中国公布了详细的气候行动计划，气候战略已经开始成形；但实体部门的重要改革几乎没有进展，包括国企改革以及确保私企与国企竞争中性的改革等方面。

针对科技行业的一系列监管政策的目标是加强竞争、保护消费者隐私和改善数据治理，但这些措施也增加了政策不确定性。

在房地产行业去杠杆的政策措施出台后，大型房地产开发商出现财务压力，这进一步加剧了政策不确定性。