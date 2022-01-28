法媒：在中国，一些30岁以下的年轻人更喜欢 "躺平"

中国的年轻一代更富有，受教育程度更高，但面临的经济环境大不如前，他们不再像上一代那样热衷于加班工作。针对这一社会现象，法国权威性大报《世界报》驻上海记者Simon Leplâtre 日前发回了专稿进行了报道。下面就是名为“在中国，一些30岁以下的年轻人更喜欢 "躺平"”文章的具体内容。

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文章开篇质疑——中国会不会涌现新的马云、任正非或是马化腾呢？指出：阿里巴巴、华为和腾讯的著名创始人以倡导努力工作的公司文化而闻名，与现在每周 "996 "上班制联系紧密：也就是说每天从上午9点到晚上9点在办公室上班，每周六天。但这种由中国数字巨头公司普遍强加的工作节奏，越来越受到年轻一代的批评。

文章称：和世界其他地方一样，中国的年轻人正在追求得到更多的尊重，有更多的时间留给自己，以及在工作中获得更多的意义。但是，也许比起其他地方，今天进入劳动力市场的这些中国年轻人和领导他们的上一代人之间的文化差距是深刻的，所以在过去二十年里，这个国家发生了很大的变化。

属于法国审计公司玛泽集团的中国玛泽公司董事总经理刘钰涓就表示："十年前，求职者会问我们是否有可能加班。今天，他们问我们的是是否可以休无薪假期"。对许多年轻人来说，寻找有加班的工作来大幅提高他们的工资不再是一个优先选项。

文章还认为：有几个因素可以解释这种快速的变化。年轻人父母那一代希望在一个贫穷的，但充满了经济增长和就业机会的中国，通过努力工作致富，而1995年后出生的中国年轻人是第一个经历过富裕生活的一代。经过了十五年的经济逐步自由化之后，中国在那一年（1995）废除了最后的配给票券。他们受到更好的教育，比他们的长辈更富有，而且由于独生子女政策，他们占据了父母和祖父母们的所有注意力，年轻的中国人，有时被称为 "小皇帝"，现在正带着不同的愿望进入劳务市场。

无偿不干

文章称，根据招聘平台——“招聘网”在2021年12月1日发表的一项有关鼓励员工工作的研究显示：（中国）"年轻人比他们的长辈更重视被尊重"。他们对公司安排的"强迫性的社会互动"，如节日聚会、周末公司旅行或团建活动，更加抵制。

"Z世代 "（是指1995—2009年间出生的一代人）更加理性：他们不准备加班或（在工作上）无偿作出特别的努力，他们不接受空洞的承诺。如果他们在一家公司感觉不到受到尊重，如果他们的价值观在那里没有得到体现，那么他们可以很容易地跳槽去其他地方，因为他们有很多选择。"这是北京大学的社会学家陈龙，在一个研讨会上对这一现象的解释，这一解释被《南华早报》在2021年11月底引用。

这种心态的变化也是年轻一代挫折感日益增长的结果。他们没有和他们的长辈一样的机会，而中国的经济增长正在放缓，房地产价格在15年内增长了6倍。买房需要的资金相当于今天中国人平均年收入的九倍。

文章最后总结说：有些人就问了，当机会不在时，跑步还有什么意义，以至于有一种趋势令当局担忧：躺平趋势，可以翻译为 "维持不动"。它的表现包括在尽可能地在办公室只做最基本的工作或是做做半工，尽可能少地参与到资本运作机制中，以便能更多地享受生活。中国政府已经认真对待这一社会趋势，以至于在2021年10月，中国国家主席习近平公开建议 "避免躺平"。

（躺平——2021年网络热门流行词）