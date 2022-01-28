港警首长为洪为民祝寿 称与民沟通推警政 学者指无用且忧「畀面」文化重燃

港区人大代表洪为民的生日派对惹市民关注，其中一个原因是没有工作关连的高官及议员也到场庆贺，警务处处长萧泽颐在事隔三星期后解释，是要「以身作则」地加强警队与市民沟通，尤其是洪为民身兼推动道路安全角色。不过，社会学者周永新指出，市民忧虑的，是香港昔日的「畀面」和「奉承」文化似乎有卷土重来之势，更担心中国大陆讲求「关系」的「官场文化」在港出现，破坏港人执着的公平公正。

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身兼港区人大代表的深圳前海管理局香港事务首席联络官洪为民的生日派对有15名官员和20名立法会议员到贺，当中包括警队「一哥」的萧泽颐，他昨(27日)天在警队记者会上被问及到贺原因时表示，警队经常出席小区活动，包括交通安全及防止罪案等，目的是希望加强警队与市民沟通，与社群共同推动警政关系，自己有需要以身作则，并与不同持份者保持联系。为此，自己虽与洪为民在私交上无联络，但与对方在道路安全上有长久关系，指洪现时为交通安全队荣誉总监(根据该会网页，洪是在2016至20年间出任总监)，也是道路安全议会成员，「有需要」出席生日宴。

香港大学社会工作及社会行政学系荣休教授周永新今日在《明报》撰文，间接否定警务处长的解释。他指出，洪为民生日派对惹起市民关注，是因为当中反映近年香港出现令人深思的转变。一是「市民担心的，是香港昔日的『畀面』和『奉承』文化，似乎有卷土重来之势」，否则，一位有人大代表身分和几间公司董事名衔的人物，为什么会有多名问责官员、部门首长及20名立法会议员到贺？他忆述，过往出任重要的咨询和法定组织成员期间，全部婉拒这些邀约，以免遭人诟病；事实上，这种「畀面」派对，既没实质意义，亦不会增加彼此了解和认识。

他续称，这种「畀面」文化，在香港曾有一段时间沉寂下去，期望今次生日派对引起的关注，能够令似乎有复苏迹象的「畀面」和「奉承」文化，从此销声匿迹。

其次，周永新指出，洪为民生日派对引发社会关注，另一原因是官绅名流未有遵守防疫规定和呼吁，搞例外，冲击港人坚持的公平公正观念以及以此为基础的法治精神。他认为，事件曝光不单令市民对涉事官员的印象大打折扣，连港府的诚信也受质疑，诘问官员在防疫抗疫工作上是否讲一套做一套？

周永新总结，香港近一两年发生的变化，令不少港人担心，「昔日在(中国)内地流行的『官场文化』可能在港出现，以至讲求『关系』的政治操作和行为，逐渐在香港官场成为时尚。」他强调，在民主政制发展的转变过程中，港人对公平和公正的坚持，应该得到充分重视，绝对不可放弃。

洪为民本月3日举办生日派对，因有出席者确诊，揭露他举办一个有二百多人到贺的聚会，不单有人未遵守防疫规定，更有多名问责高官和议员到贺。有关

官员计有民政事务局局长徐英伟、财经事务及库务局局长许正宇、廉政专员白韫六、警务处处长萧泽颐、入境处处长区嘉宏、正在退休前休假的海关关长邓以海，以及多个副局长和政治助理，当中，徐英伟被特首林郑月娥点名，称对他感到失望，本周更延长他休假隔离期，传出要他「落马」的声音，而调查结果将会在农历新年前公布。