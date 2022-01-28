真假视频：中国发射人造太阳了吗？

两个描写中国发射人造太阳的视频今年一月在推特上获得超过七百多万人的观看，虽然人造太阳的研究项目在世界科学界是一个客观的存在，但是，这些视频确实是有关人造太阳的吗？

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与法广同属法国国际媒体集团的法国24小时电视台的打假频道对推特上热传的两个有关中国发射人造太阳的视频进行了验证，发现上述视频与人造太阳并没有任何关联。

以下是记者的陈述：

今天要介绍两个视频： 其一在网络传播已有四天，通过这个推特帐号，这个视频被点击七百多万次

七百万对推特来说是一个很大的数字，十多人在拍摄一个冒着烟的火球，飞向空中并且留下一片火焰

视频下面写的是中国的一个人造太阳！这里还写着是又一次创下世界记录，中国发射人造太阳的故事还出现在这一视频中，画面相类似说明写着中国将黑夜变成白日，所谓人造太阳指的是原子裂变之后产生的现象，这一能源同核原子聚变后产生能量是同一个道理。法国南方与中国都设有该项目的研究中心，在中国有三个研究中心，其中成都的研究中心在年底至前创下了新的成果：也就是将氢气在17分钟内加热到一亿度，具体成果确实存但却配上了假的画面，因为视频与文字没有任何关系。

视频来自何处？

我们用视频验证软件搜寻发现youtube上，这个视频我们可以谈到画面中有人说：火箭发射了！所以我们能够明确地听到火箭这两个字，从视频上看这发生在海边，中国的火箭发射基地只有一个位于海边

也就是南方的文昌火箭发射基地，如果寻找文昌火箭发射视频我们就可以在bilibili上发现这个视频

，去年12月23日文昌发射地有一次发射，我们未能找到有七百万点击率的视频的最早出处，但如果我们比较以上两个画面的话，画面植物的形状也同样一模一样，所以，这应该不是偶然的巧合。

视频应该是12月23日的火箭发射的画面，而并不是中国制造的人造太阳，同样使用视频验证软件来核实这个视频，原来画面指的是去年4月21日，它出现在Imgur 社交平台，视频上有一个巨大的火球，其实是Space X 航天发射的画面，这并不发生在中国！用关键词搜索后在tiktok上发现了这个视频，是一个专门有关航天的账户去年4月23日发出的视频，去年4月23日发生了什么呢？

SpaceX火箭从肯尼迪发射中心发射，法国宇航员Thomas Pesquet就是乘客之一，所以这个视频也同中国的人造太阳没有任何关系，尽管我再次强调这一科研计划确实存在！