香港单日增164人染疫 创新高 专家料社区有90条隐形传播链 爆发风险高

香港接连五天出现逾百宗武汉肺炎感染个案后，前(27日)天更出现疫情爆发以来单日新高峰，有164人确诊，而源头不明个案则累增至30宗。特首林郑月娥没有回应疫情是否已失控，而政府专家顾问许树昌教授则表示，以源头不明个案推算，社区或有至少90条隐形传播链，显示香港仍然存在爆发风险。

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面对疫情在社区大爆发的风险，港府延长现有社交距离措施两星期至2月17日，而学校停止面授课堂的措施亦会延至2月21日；与此同时，又强推「疫苗通行证」（即疫苗气泡），从2月24日起，修例尽量扩大表列处所的范围，林郑月娥昨(27日)宣布新措施时明言，「总之室内能够使用『疫苗通行证』，我们（政府）今次都要做」，规定只有曾接种一针疫苗者方可进入。她又说，会以疫苗接种首针比率达90%为考虑调整各项社交距离措施的基础，但否认这是强迫市民接种疫苗，只是减少拒绝打针者可以进入处所的选择。截至昨日，约680万可接种疫苗人口中，已有531万人接种第一针，比率为78.8%；接种两针的比率是71%。

接种疫苗人口中，满80岁群组接种第一针比率甚低，只有三成；70至79岁群组亦只有59%，其中老人院舍院友的接种率更只有26%。为了「催谷打针」，港府决定，稍后，新入住院舍长者必须先接种疫苗。林郑月娥解释，长者一旦感染，病情会更严重，难保能够医治，故需扩大为院舍长者接种疫苗。

抵港人士检测期缩短至14天

另一方面，考虑到抗疫措施的数量和变种病毒的特性，港府2月5日起，缩短抵港人士酒店检疫期为14天，另加7天自我监察。身兼港府专家顾问的中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌今(28日)早在一个电台节目中表示，Omicron病毒潜伏期一般为4至10天，九成九的Delta病毒患者亦在感染后14天内发病，认为检疫14天已是足够。

他又说，香港现时有逾30个源头不明个案，根据过往四波疫情的文献研究，社区出现一条传播链即等于有3至4条，推算现时社区至少有90条传播链，令追踪个案更显困难；此外，多区污水检测验出阳性，亦反映社区或有不少未发病的患者，出现社区大爆发的风险仍然存在，有需要维持社交距离措施。一旦出现几何级数大爆发，医院病床将不足，有需要开放位于机场旁的亚洲国际博览馆以资应付。 根据港府数字，26日新增的164宗阳性个案中，116宗为本地个案，令第五波疫情爆发一个月以来，令香港在Omicron和Delta两种变种病毒夹击下，本地感染个案增至720宗。

另外，香港最多居住人口的公共屋邨「葵涌邨」，最早爆发疫情的逸葵楼今早解封，而经过七日强制检测行动，近1.45万名接受检测人士中，共发现139宗确诊个案。但许树昌表示，逸葵楼的传播仍未肯定完结，仍须监察居民的检测结果。