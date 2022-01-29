世卫称正调查西太平洋区域主任葛西健涉种族歧视指控

世卫组织西太平洋区域主任葛西健被指控"种族歧视及言语霸凌"等，美国要求世卫报告内部职权滥用现象，对此世卫组织总干事谭德塞周六表示已对此启动调查。

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法新社报道，世卫组织自1月24日至周六举行执行委员会议，本届会议除通过提名谭德塞为第二任秘书长外，还讨论应对突发公共卫生事件、世卫财务、全球健康倡议等数十项议题。周六下午闭幕前，会员国对媒体报导葛西健（Takeshi Kasai）的职权滥用提出关切。

世卫总干事谭德塞回应称，世卫已经对此启动内部调查。 谭德塞没有说明调查何时展开，但强调目前所能透露有限，他重申世卫严肃对待相关指控，已经采取紧急应对，将向成员国通报事态的发展。

数十名世卫组织工作人员于去年10月提出内部投诉，指控世卫组织西太平洋区域主任，日本人葛西健"涉嫌滥权及种族歧视"。有匿名员工指控，葛西健曾向日本政府提供机密数据，以帮助日本在向其他国家捐赠新冠疫苗时获得外交支持。除了经常与日本外务省分享特权信息，葛西健还被指"不愿批评中国"及“浪费捐助资金"。

周六，挪威等多国外交官再次呼吁世卫组织调查所有不当行为指控。